La 170 fermée dimanche : les infrastructures doivent être adaptées, clament des maires

Les fortes pluies tombées dans le Bas-Saguenay au cours de la dernière fin de semaine ramènent à l'avant-plan l'importance de mieux adapter les infrastructures en fonction des changements climatiques.

Dimanche, la route 170 a été fermée sur une cinquantaine de kilomètres, entre Sagard et L'Anse-Saint-Jean, en raison des fortes pluies reçues. La municipalité de Petit-Saguenay s’est retrouvée coupée du monde et une cinquantaine de personnes ont été coincées plusieurs heures au Village vacances.

Pour éviter que cette situation se répète trop souvent, les maires du secteur interpellent une fois de plus le gouvernement pour être mieux outillés dans l'avenir.

Selon le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, le gouvernement doit aussi repenser à l'aménagement du territoire et s'assurer d'avoir en main toutes les données en ce qui a trait aux zones inondables et aux zones à risque de glissements de terrain.

On s'attend à ce que ça s'accélère dans les prochaines années, que ça se répète. Est-ce que ça va être aux cinq ans? Est-ce que ça va être aux 10 ans? Est-ce que ça va rester aux 15 ans? On ne le sait pas, mais on s'attend à ce que ça soit plus fréquent , a débuté le maire saguenois.

Ça fait deux fois cette année que ça passe proche. On a eu plus de peur que de mal les deux fois. Il y a eu des routes fermées à cause de la crue des eaux, des ponts fermés, tout le monde était en sécurité. On s'en sauve, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur.

Ouvrir en mode plein écran La rivière Petit-Saguenay menace ce pont donnant accès au chemin Ovila-Simard. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Il demande aussi du soutien financier, surtout pour les petites localités comme la sienne, où les employés municipaux occupent plusieurs postes.

Publicité

On a l'exemple de Rivière-Éternité [avec] des événements climatiques extrêmes et on a besoin de modifier nos pratiques en aménagement du territoire, en voirie. Il faut qu'on regarde l'ensemble de nos liens routiers. On en a beaucoup de routes, pour voir où on a besoin d'intervenir pour grossir des ponceaux, pour sécuriser des secteurs-là qui sont à risque d'inondation. Ce qui nous inquiète le plus, c'est si les chemins sont arrachés, si les chemins sont emportés, puis que les gens ne peuvent plus passer, qu'il y a des urgences médicales, donc il faut s'assurer que ça n'arrive pas dans le futur , a-t-il poursuivi.

Le dernier tronçon de la 170 a rouvert complètement lundi matin.

Des inquiétudes à Rivière-Éternité

D’ailleurs, le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, a replongé dans de mauvais souvenirs lorsque la pluie s’est mise à tomber de façon intense au cours de la fin de semaine. Rappelons que des orages intenses ont causé la mort de deux touristes au début juillet. Ils ont été emportés par un coup d’eau après être sortis de leur véhicule en raison d’un arbre qui entravait la route.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La municipalité a été épargnée cette fois.

Un gros soulagement, mais je peux vous dire qu'à 6 h le matin, j'ai fait le tour de ma municipalité pour voir si tout mon monde était correct. La rivière avait augmenté un peu, il y avait beaucoup de vent, il y avait des arbres tombés sur la rue Sainte-Thérèse.

On n'a pas eu d'autres dommages. On est toujours sur le qui-vive, alors quand ils nous annoncent des orages de fou, avec de gros vents, les gens demeurent inquiets. Même moi, je demeure inquiet parce qu'on ne sait jamais comment ça va virer , a raconté le maire éternitois mardi.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux pour réparer un ponceau sur la rue Sainte-Thérèse, à Rivière-Éternité, ont débuté la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Par ailleurs, les travaux pour réparer un ponceau sur la rue Sainte-Thérèse ont débuté la semaine dernière. Cette rue avait été endommagée à la suite des pluies de juillet. Rivière-Éternité espère être en partie dédommagée et attend une réponse d'ici novembre.

Publicité

Un bureau de projet en place, dit Andrée Laforest

De son côté, la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a rappelé qu'un bureau de projet veille à l'aménagement des zones inondables à l'échelle des bassins versants comme celui de la rivière Saguenay.

Ce mécanisme est en place depuis 2020 et veille aussi à l'érosion des berges.

Avec ce bureau de projet là, c'est important, on vérifie en amont les inondations qu'on devrait recevoir, ce qui veut dire qu'on travaille par bassin versant. Le bassin versant qui se retrouve, disons, malheureusement, à Rivière-Éternité doit être étudié, puis c'est ce qu'on fait présentement , a-t-elle répondu en marge d'un point de presse au nouveau centre de prélèvement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon Mme Laforest, c’est un demi-milliard de dollars qui a été investi au Québec.

Donc on a des personnes ressources ici, avec les gros investissements qu'on a faits. Il fallait absolument que notre région soit considérée dans les bureaux de projet avec les inondations qu'on a vécues en 96. Donc c'est pour ça qu'on a été reconnu notre région , a-t-elle conclu.

Avec la collaboration de Claude Bouchard