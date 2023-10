Le Musée des voitures d'autrefois à Edmundston va recevoir une cure de jouvence.

Un partenariat a été signé entre le gouvernement provincial, le Musée du Nouveau-Brunswick et la municipalité.

La rénovation de cet édifice va commencer dès cet automne, avec en premier lieu le remplacement du toit. Le reste du bâtiment qui abrite le musée sera rénové au cours de l’année à venir.

L’idée c’est de donner une autre vision de ce qu’est un musée aujourd’hui en 2023. On veut le rendre interactif et comprendre le rôle des premières voitures , a dit Éric Marquis, maire d'Edmundston en entrevue à l’émission La matinale.

Un atout touristique

Le Musée des voitures d'autrefois à Edmundston est situé à proximité et du Jardin botanique et du parc provincial de la République. La municipalité espère que sa rénovation va attirer de nombreux visiteurs.

Le Musée des voitures d’autrefois occupe une place importante dans la collectivité depuis son ouverture au milieu des années 1970, et il est important de faire ce qu’il faut pour restaurer adéquatement le bâtiment et présenter les collections du musée au public , a déclaré dans un communiqué la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace.

À l’intérieur, il y a une première voiture électrique qui a été fabriquée au début des années 1900. Il est important d’amener les gens à comprendre l'évolution des voitures à essence aux voitures électriques , poursuit le maire Éric Marquis.

L’ouverture du musée est annoncée pour la saison estivale 2025.

Les prochains travaux seront effectués à l’été prochain avec la rénovation de tout l'édifice, y compris celle des voitures qui ont subi des dommages ces dernières années par manque d’entretien.

