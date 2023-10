Le Technocentre des technologies de l'information et des communications de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine met la clé sous la porte après 14 ans d'existence.

Les 20 membres réunis en assemblée générale extraordinaire, le 5 octobre dernier, ont accepté la proposition du conseil d'administration de dissoudre l'organisme qui était basé à Chandler.

Trois employés perdent leur emploi, alors qu’une vingtaine d'entreprises, qui étaient en cours d'accompagnement, devront se tourner vers d’autres organismes.

Le Technocentre TIC avait comme mission d'accompagner, à coûts réduits, les entreprises, les organisations et les employés dans leur virage numérique.

Jugeant cette mission accomplie, les bailleurs de fonds provincial et fédéral avaient changé leurs critères de financement.

Le financement à court et moyen terme du technocentre, qui passait par la réalisation de mandat pour avoir de l'autofinancement, bien ces mandats-là venaient à empiéter sur les mandats de nos membres, des entreprises dans le domaine technologique, donc on aurait fait une compétition malsaine à nos membres avec de l'argent subventionné , remet en perspective Jean-Michel Fournier, administrateur représentant le milieu municipal au sein du conseil d’administration.

L’organisme était aussi sans directeur général depuis trois mois, ce qui rendait difficile la coordination des projets et mandats en cours.

Même si les employés ont fait un excellent travail, pour ce qui est de la gestion et l’organisation d’événements, ça devenait de plus en plus compliqué et ça venait jouer sur nos finances à court terme , conclut l’administrateur.

La pertinence de l'organisme, dont la mission était le virage numérique 2.0, était aussi remise en question, alors que d’autres organisations régionales, comme l’Espace régional d’accélération et de croissance (ERAC) Gaspésie, peuvent maintenant offrir aux entreprises gaspésiennes un accompagnement vers des technologies de pointe comme l’automatisation et la robotisation, un mandat que ne pouvait accomplir le Technocentre, rappelle M. Fournier.