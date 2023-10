U2 rend hommage aux personnes tuées dans un festival en Israël

En prestation à Las Vegas dimanche, U2 a rendu hommage aux personnes tuées lors d’une attaque du Hamas samedi dernier pendant le festival de musique Tribe of Nova, dans le sud d'Israël.

À la lumière de ce qui s’est passé en Israël et à Gaza, une chanson sur la non-violence semble quelque peu ridicule, voire risible, mais nos prières ont toujours été pour la paix et pour la non-violence , a déclaré le chanteur du groupe, Bono, au public rassemblé dans la « Sphère » de Las Vegas.

Il a ensuite entonné Pride (In the Name of Love) en modifiant les paroles du troisième couplet : Tôt le matin, le 7 octobre / Le soleil se levait dans le ciel du désert / Étoiles de David, ils ont pris vos vies / Mais ils n’ont pas pu prendre votre fierté.

Pride (In the Name of Love) était à l’origine un hommage à Martin Luther King Jr. Les paroles font d’ailleurs référence à son assassinat survenu le 4 avril 1968 à Memphis, au Tennessee.

Le chanteur de U2 a souligné l’absurdité du tragique évènement du week-end dernier, alors que près de 260 personnes ont été assassinées durant Tribe of Nova, un festival de musique électronique pour la musique et pour la paix .

Avec les informations de Associated Press et CNN