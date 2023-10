Des drones de plus en plus performants en foresterie

Le drone est un nouvel outil technologique de plus en plus prisé en foresterie.

C’est le cas chez Sylviculture La Vérendrye, une entreprise d'Amos où le technicien forestier Pascal Houle a introduit le drone dans les pratiques d’inventaires forestiers aériens en 2014.

On travaille beaucoup avec la photographie. C'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui prend les photos aériennes, à des cycles de 10 à 15 ans, selon les budgets et programmes , raconte M. Houle, chargé de projet chez Sylviculture La Vérendrye.

Quand on est rendus avec des photos de 9, 10, 11 ou 12 ans, on n’a plus un portrait juste de ce qui est sur le terrain. Le drone permet d’aller chercher l’image fraîche d’une situation.

Ouvrir en mode plein écran Le drone Wingtra One Gen II ressemble à un petit avion. Il décolle et atterrit à la verticale, mais il vole à l'horizontale. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un appareil plus performant

Au cours de la dernière année, son employeur s’est doté d’un appareil encore plus performant. Le Wingtra One Gen II ressemble à un avion. Il décolle à la verticale, puis vole à l’horizontale. Il survole une parcelle de forêt selon un plan de vol précis programmé par son opérateur.

Mais sa particularité, c’est qu’il est muni d’une caméra multi spectrale qui lui ouvre un nouveau monde de possibilités avec ses six capteurs qui viennent enrichir la qualité des images.

Elle prend des images des longueurs d’ondes que la végétation retourne de la lumière. On passe ensuite ça dans l'ordinateur au bureau. On utilise des formules mathématiques pour faire ressortir des éléments. On peut amener les images à dire si la santé d'une végétation est correcte. Est-ce qu’elle est stressée? Est-ce qu’il y a beaucoup de mortalité? Est-ce qu’elle peut être affectée par un insecte ou une maladie? Tout ça va paraître dans les ondes qui ont été captées , explique Pascal Houle.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Houle montre ici les six capteurs utilisés par la caméra multi spectrale du drone lors d'un essai à Saint-Mathieu-d'Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des logiciels permettent en effet de déterminer la hauteur des arbres, d’identifier des essences, d’évaluer l’humidité et même la présence de chlorophylle. De précieuses données souvent difficiles à réunir sur le terrain avec la pénurie de main-d’œuvre et pourtant déterminantes pour aider les ingénieurs forestiers à choisir le bon traitement sylvicole.

On a de la difficulté à avoir du monde pour effectuer des mandats d’inventaires demandés par le ministère. Avant de faire une intervention, il y a différentes choses qu’il faut savoir pour choisir le bon traitement sylvicole, un peu comme chez le médecin. Le drone va nous permettre d’aller chercher plus d’informations qu’on n’est pas capables d’aller chercher parce qu’on n’a pas de monde pour le faire , souligne Pascal Houle.

2:04 Le drone en train de virevolter dans les airs. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Premiers balbutiements

Pascal Houle est bien heureux de pouvoir compter sur ce nouvel outil technologique, mais selon lui, ce n’est qu’un début.