Le conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) affirme que le projet de loi 23 sur l'instruction publique ne tienne pas compte des réalités autochtones.

Ce projet de loi, qui modifierait la Loi sur l'instruction publique, permettrait notamment au ministre québécois de l’Éducation de nommer les dirigeants des centres scolaires. Le ministre pourrait aussi révoquer une décision d'un centre de service scolaire.

Ces dispositions, qui octroient davantage de pouvoir au ministre, sont décriées par les Innus de Uashat mak Mani-utenam.

Dans un mémoire déposé à l'Assemblée nationale le 28 septembre dernier, le conseil de bande indique craindre une ingérence dans son champ de compétence.

Publicité

ITUM déplore l’absence de dispositions dans le projet de loi 23 concernant l’autodétermination des peuples autochtones et plus particulièrement relativement à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones , peut-on lire dans ce mémoire.

Le conseil de bande recommande notamment de réformer les programmes au primaire et au secondaire pour qu'ils soient mieux adaptés aux écoles autochtones.

L'histoire, la langue et la culture devraient avoir une plus grande place au sein des cursus scolaires autochtones, indique le mémoire.

L’avocate pour ITUM , Marie-Claude André-Grégoire, considère que le projet de loi de Québec fait fi des enjeux autochtones.

[On souhaite] un cursus scolaire qui respecte toutes les spécificités des communautés autochtones, leur propre histoire et leur langue, la promotion de la culture et de leur patrimoine pour redonner la fierté aux élèves des Premières Nations , lance-t-elle.

Il y a quelques années, il y avait l’historique des pensionnats au sein des communautés autochtones. Pourquoi les autochtones doivent-ils encore se battre pour enseigner dans leur langue?

Ouvrir en mode plein écran L'avocate innue Marie-Claude André-Grégoire (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les Innus de Uashat mak Mani-utenam proposent notamment que les enseignants se voient imposer, dans le cadre de leur formation continue, des cours obligatoires portant sur l’histoire, la culture et les valeurs et les coutumes des peuples autochtones.

Publicité

Ces formations devront être élaborées avec les peuples autochtones et devront être données par les acteurs du milieu scolaire autochtone , peut-on lire dans le mémoire.

Le projet de loi sur l'instruction publique fait présentement l'objet d'une étude détaillée en commission parlementaire.

Avec les informations de Paul Fontaine