L’Alberta annonce 28 M$ pour les garderies privées

Le gouvernement de l'Alberta annonce une subvention de 28 millions de dollars aux garderies privées afin que la garde d'enfants devienne plus abordable.

Selon le gouvernement, ceci créera jusqu’à 22 500 nouvelles places dans des garderies privées sur trois ans. Il espère que cette nouvelle mesure l’aidera à atteindre une moyenne de 10 $ par jour dans les services de garde.

La province souligne que cette annonce diffère de celle faite plus tôt cette année, car il s'agit d'une nouvelle enveloppe financière qui sera destinée aux opérateurs à but lucratif.

Le ministre des Services à l’enfance et à la famille, Searle Turton, dit que les annonces faites antérieurement sur la création de 42 500 nouvelles places dans des garderies publiques ne sont pas annulées.

Ces [22 500] places s'ajoutent à celles annoncées au début de l'année , souligne le ministre.

M. Turton souligne que la nouvelle somme annoncée mardi servira uniquement à créer des espaces supplémentaires dans différentes garderies dans la province.

C’est une nouvelle masse d'argent qui sera destinée à des opérateurs des garderies à but lucratif pour la création de 22 500 places , souligne M. Turton.

Une population en pleine croissance

Le ministre déclare aussi que le gouvernement reconnaît que la population de l'Alberta est en pleine croissance et que les familles ont des difficultés à trouver une garderie à cause des choix limités dans les communautés.

C'est pourquoi nous avons fixé un objectif de plus de 350 millions de dollars cette année pour aider à soutenir l'industrie de la garde d'enfants qui se développe à nos côtés , souligne le ministre.

Du côté de l’Association of Alberta Childcare Entrepreneurs, un groupe qui représente des propriétaires de garderies privées, la présidente Krystal Churcher souligne que les familles ont besoin de choix et que cette subvention en est le reflet.

Grâce à cette subvention, les entrepreneurs de services de garde d'enfants pourront contribuer à répondre à la demande croissante de services de garde d'enfants dans toute la province , souligne Mme Churcher.

Au total, 65 000 nouvelles places seront créées grâce à une entente entre l’Alberta et le gouvernement fédéral signé en 2021 sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. Ceci inclut 42 500 places en garderies à but non lucratif et 22 500 places dans des garderies privées.

La province souligne qu’elle soutenait déjà 3700 places dans des garderies privées lors de la signature de l'accord avec Ottawa, pour un engagement total de 68 700 nouvelles places.