Un nouveau centre de vaccination et de prélèvement ouvre ses portes à Saguenay

Alors que la campagne de vaccination contre les virus respiratoires débutait, un nouveau centre d’immunisation et de prélèvement a été inauguré mardi matin à Saguenay.

Même si de l’extérieur, les travaux ne semblent pas tout à fait terminés, au deuxième étage de l’édifice de CGI, au 930 rue Jacques-Cartier, à Chicoutimi, se trouve désormais un tout nouveau point de service local où l’on peut se faire vacciner et faire des prélèvements.

On peut y recevoir le vaccin contre la COVID-19, l’influenza et le zona. D’autres vaccins seront éventuellement disponibles , a expliqué Josée Roy-Gagnon, directrice des opérations de vaccination et de dépistage du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les services de prélèvement sanguins, urinaires, cytologiques et gynécologiques, quant à eux, seront disponibles dès le 23 octobre, du lundi au vendredi, de 6 h à 16 h, dans une formule sans rendez-vous. Ils sont actuellement offerts sur le boulevard Talbot, à quelques pas du magasin DeSerres.

Avant la pandémie, ces services étaient offerts à l’Hôpital de Chicoutimi. En septembre, le gouvernement Legault a toutefois annoncé que des points de service locaux où l’on peut se faire vacciner et déposer des prélèvements seraient créés dans toutes les régions du Québec, afin de désengorger les hôpitaux.

La Coalition avenir Québec (CAQ) souhaitait implanter ces points de services dans les centres de vaccination qui ont été créés de manière temporaire durant la pandémie, au lieu de les démanteler.

Le ministre de la Santé a annoncé en septembre qu'il y aurait 100 services locaux pour offrir la vaccination, les prélèvements et différents services de santé partout au Québec. Dans notre région, il y en aura à terme sept , a-t-elle poursuivi.

Six autres points de service locaux seront aménagés dans la région, notamment à Roberval, à Saint-Félicien et à Dolbeau-Mistassini.

À Chicoutimi, le centre de vaccination se trouvait au quatrième étage du bâtiment CGI ; il a seulement été déplacé deux étages plus bas. Ce déménagement a nécessité certaines dépenses, mais Josée Roy-Gagnon n’était pas en mesure de préciser l'ampleur de ces dernières.

On a une autorisation de location sur cinq ans. Pour ce qui est des coûts exacts, je ne peux pas vraiment vous donner d’informations , a-t-elle indiqué.

Vaccination

Des usagers ont profité de la journée d’ouverture pour recevoir une dose de vaccin contre l'un des virus respiratoires.

Merveilleux. Ça va être plaisant. Surtout qu'on va pouvoir venir pour les prélèvements et tout ça , a mentionné une dame croisée dans la salle d'attente.

Moi, à la minute qu'ils annoncent les vaccins, c'est tout de suite mon rendez-vous , indique une autre femme.

On trouve ça bien. C'est sûr que ce matin, c'est la période d'adaptation pour tout le monde. Il y a peut-être un peu de lenteur, mais encore là, c'est vraiment pas si mal.

Le nouveau vaccin contre de la COVID-19 est basé sur le tout dernier variant du virus, le XBB.1.5, selon Donald Aubin. Il semble offrir une immunité pour plusieurs variants, explique le docteur. Le vaccin antérieur était basé sur nos anciennes souches. Alors que là actuellement, il est sur la toute récente souche qu'on a eue. Quand on regarde pour la suite, ça semble bien répondre aux variants qui s'en viennent. On est vraiment devant un vaccin qui va être efficace pour toute la population , vulgarise le spécialiste.

