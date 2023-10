La Saskatchewan fournit 100 000 $ en aide d’urgence à Israël

Le premier ministre de la Saskatchewan a annoncé mardi une aide d’urgence de 100 000 $ pour Israël. Selon le gouvernement, cette aide servira à acheter des équipements médicaux et de secourisme.

Dans son communiqué de presse, le gouvernement indique que ces fonds seront versés à la branche canadienne de l’organisation humanitaire Magen David Adom.

Au nom de la population de notre province, ce don à la CMDA témoigne du soutien indéfectible de la Saskatchewan à Israël et de sa condamnation des horribles attaques terroristes perpétrées contre des civils par le Hamas et le Hezbollah , déclare Scott Moe.

Nous sommes aux côtés du peuple israélien en cette période tragique et nous prions pour toutes les personnes touchées par cette attaque terroriste.

De son côté, la cheffe de l’opposition officielle Carla Beck appelle à la fin de ces violences .

Je me joins aux dirigeants du monde entier pour condamner cet horrible attentat terroriste en Israël et appeler à mettre fin à cette violence insensée et à libérer immédiatement tous les otages , a souligné Carla Beck sur son compte X (anciennement Twitter).

Samedi, la branche armée du Hamas a lancé des attaques contre Israël, après quoi les forces israéliennes ont déclenché une riposte. Au quatrième jour des hostilités, les autorités israéliennes et palestiniennes déplorent plus de 1900 morts.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi soir que les frappes israéliennes menées depuis samedi contre l'enclave palestinienne ont fait 900 morts, dont 260 enfants, ainsi que 4600 blessés.