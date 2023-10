Les locaux de l'Aire ouverte de Cap-aux-Meules, qui regroupent des services pour les jeunes de moins de 25 ans, ont été inaugurés officiellement mardi par le Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) des Îles.

L'inauguration a eu lieu lors de la visite sur l'archipel du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de son adjointe parlementaire, Shirley Dorismond.

L’endroit vise à offrir des soins spécifiquement pensés pour les jeunes de 12 à 25 ans, tant en santé mentale qu’en santé physique.

Le principe est de rendre les services plus accessibles aux jeunes qui ont des enjeux qui ne les feraient pas utiliser les services traditionnels qui sont offerts au CLSC par exemple , explique l’organisatrice communautaire au CISSS des Îles et coordonnatrice d’Aire ouverte, Nathalie Bourgeois.

Selon elle, il s’agit d’une offre complémentaire aux services déjà offerts qui fait ses preuves aux Îles.

On a des périodes de sans rendez-vous où les jeunes peuvent rencontrer un intervenant ou l’infirmière. On a aussi un horaire atypique, c’est-à-dire qu’on n’est pas ouvert juste de 8 h à 16 h 30, on est aussi ouverts en soirée, donc ça permet une plus grande latitude pour les jeunes qui vont à l’école , précise-t-elle.

C’est plus accessible avec un cadre beaucoup plus flexible. On est un endroit où un jeune peut se référer rapidement en cas de besoin auquel on peut répondre ou le réorienter et l’accompagner vers le service approprié.

Selon Nathalie Bourgeois, les espaces des Aires ouvertes ont été conçus pour être accueillants pour les jeunes. (Photo d'archives) Photo : CISSS de la Gaspésie

L’Aire ouverte de l’archipel est en activité depuis le mois de mai 2021 et a pignon sur rue à Cap-aux-Meules depuis février dernier.

On a quand même offert quelques services dans la communauté, parce qu’on n’avait pas encore nos locaux, donc on a eu des collaborations notamment avec le centre de formation des adultes et avec le Cégep [de la Gaspésie et des Îles] , indique Mme Bourgeois.

L’Aire ouverte mise sur le principe de la sensibilisation dans les milieux fréquentés par les jeunes. Durant deux étés, le service de santé madelinot se rendait au parc de planche à roulettes pour y faire des barbecues hebdomadaires pour rejoindre les jeunes.

L’équipe de l’Aire ouverte des Îles compte cinq membres, dont une infirmière, des intervenants sociaux et une éducatrice spécialisée.

La Gaspésie peut compter, quant à elle, sur deux autres aires ouvertes, soit une à Gaspé et une autre à Grande-Rivière.