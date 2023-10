Ce que les lichens peuvent nous apprendre sur le climat et la pollution

Les Edmontoniens habitués à se promener le long de la Vallée de la rivière Saskatchewan Nord ont dû remarquer des troncs et des branches couverts de taches jaunes, vertes, grises et bleutées. Il s'agit de lichens, nés de l'association d'un champignon et d'une algue.

Troy McMullin, lichénologue au Musée canadien de la nature à Ottawa, souligne que les lichens sont d'importants déterminants de la qualité de l'air, s'il y a des polluants dans l'air, ils les mangent aussi .

Les lichens n'ont pas tous la même sensibilité à la pollution et à d'autres conditions environnementales, telles que l'humidité. Il y a des lichens robustes et résistants qui peuvent supporter des conditions très difficiles, et d'autres qui sont plus sensibles et ont besoin d'un environnement plus vierge.

Grâce à ces végétaux, on peut donc en apprendre davantage sur les conditions environnementales de sa région, explique M. McMullin.

Diane Haughland est lichénologue à l'Institut de surveillance de la biodiversité de l'Alberta. On peut trouver plusieurs espèces de lichens en ville, fait-elle remarquer, alors que, sur Groat Road, au bord de la rive escarpée de la Vallée de la rivière Saskatchewan Nord, elle examine l'écorce des arbres couverte de lichens jaunes, quelques lichens vert pâle sur le tronc de l'arbre, et quelques lichens gris pratiquement invisibles.

Pour moi, c'est typique de cet endroit sec et exposé. Cela nous indique que le taux d'humidité est probablement trop bas pour de nombreuses espèces que nous trouverons plus bas. Mais cela nous indique également que la qualité de l'air n'est pas catastrophique ici , soutient-elle.

Ouvrir en mode plein écran La lichénologue albertaine Diane Haughland souligne que la présence de lichens dans un endroit peut indiquer que la qualité de l'air dans cet endroit est relativement bonne. Photo : Radio-Canada / Peter Evans/CBC

Une grande variété de lichens peut être trouvée dans la Vallée de la rivière Saskatchewan Nord, car l’endroit est plus frais et plus humide, et la canopée des arbres y filtre les polluants.

Certains lichens, comme ceux à pelage, sont limités à la Vallée de la rivière et aux pelouses des résidences qui la bordent. On ne les trouve pas dans d'autres endroits d'Edmonton, d’après Mme Haughland.

Le fait qu'ils soient présents indique que nous avons suffisamment d'humidité ici pour qu'ils commencent à croître, à faire de la photosynthèse et à prospérer , explique-t-elle.

Selon elle, les lichens à pelage sont très importants pour la santé du sol, du fait notamment qu’ils aident à le stabiliser et à retenir l'humidité. Ils absorbent également l'azote de l'air et le convertissent en une forme utilisable par d'autres organismes.

Troy McMullin relève par ailleurs que les zones urbaines peuvent être des habitats difficiles pour les lichens, notamment lorsque la pollution atmosphérique devient trop importante. Cela les fait disparaître.

Il souligne que la présence de lichens rappelle l'importance des forêts pour l'homme face au changement climatique : Nous savons que notre environnement se réchauffe et qu'il devient de plus en plus stressant pour nous aussi. La présence d'un couvert forestier est bénéfique pour les lichens. C'est également bénéfique pour les humains.

Avec les informations de Dennis Kovtun