Le télescope Gaia présente la Voie lactée dans un détail inégalé

La sonde spatiale européenne Gaia, spécialisée dans la cartographie de la Voie lactée, a livré sa dernière moisson de données, qui révèlent un demi-million de nouvelles étoiles et précisent de manière inégalée la position de plus de 150 000 astéroïdes.

Le télescope de l'Agence spatiale européenne (ESA), situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre depuis 10 ans, a livré son troisième catalogue de 2022 qui regroupe les positions et les mouvements de plus de 1,8 milliard d'étoiles, donnant une vue en 3D assez complète de notre galaxie.

Mais il restait des lacunes puisque Gaia n'avait pas entièrement exploré les zones du ciel particulièrement denses en étoiles , appelées amas globulaires, a expliqué l' ESA à l'occasion de la publication d'un catalogue intermédiaire – avant le quatrième catalogue complet fin 2025.

Ces amas ont des noyaux si brillants que leur lumière peut submerger les télescopes qui tentent d'obtenir une vue claire et constituent les pièces de casse-tête manquantes de nos cartes de l'Univers , détaille l' ESA dans un communiqué.

Gaia a sélectionné l'amas Omega du Centaure, le plus grand qu'on puisse observer depuis la Terre, et y a révélé plus d'un demi-million d'étoiles qui n'avaient pas pu être observées jusqu'ici, car elles étaient trop proches les unes des autres.

Ce résultat, qui dépasse les attentes , offre une carte complète à grande échelle d'Omega du Centaure , souligne Alexey Mints, coauteur de la publication et membre du consortium européen Gaia.

Comme les amas figurent parmi les objets les plus anciens de l'Univers, leur observation est une étape cruciale pour les scientifiques qui veulent confirmer l'âge de notre galaxie ou encore localiser son centre, selon l' ESA .

Autre nouveauté : Gaia a précisé la position de plus de 156 000 astéroïdes de notre système solaire, situés dans la ceinture d'astéroïdes (entre Mars et Jupiter), ou plus lointains, comme les astéroïdes troyens de Jupiter.

Grâce à un long temps d'observation (66 mois, deux fois plus que précédemment), la sonde a calculé leur période orbitale avec une précision de 100 à 200 fois meilleure que les télescopes au sol, a indiqué François Mignard, responsable scientifique de Gaia pour le Centre national d'études spatiales (CNES).

Les orbites de gros astéroïdes comme Cérès, Hygiea ou Métis sont ainsi mesurées de manière quasi complète.