Front commun en appui au tramway de Québec

Une quinzaine d’organisations et d’employeurs à l’échelle locale et nationale réitèrent leur appui au projet de tramway de Québec et demandent aux décideurs publics de faire preuve de « leadership » dans le dossier.

Dans un contexte où le gouvernement Legault souhaite consulter la population de la Capitale-Nationale sur les enjeux de mobilité , ce qui pourrait inclure un nouveau pont ou un tunnel avec la Rive-Sud, des acteurs influents de la société civile identifient le tramway comme la bonne solution pour Québec .

Par voie de communiqué, de grands employeurs tels que Beneva, iA Groupe Financier, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins soulignent que le réseau actuel de transport en commun, restreint aux autobus, a atteint ses limites depuis la fin du siècle dernier .

Ouvrir en mode plein écran Le Mouvement Desjardins, qui emploie environ 7000 personnes à Lévis, figure parmi les signataires d'un communiqué en appui au projet de tramway de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Afin de pouvoir accueillir des dizaines de milliers de ménages dans les années à venir, la région de Québec aurait plus que jamais besoin d’un réseau de transport collectif moderne.

Pour préserver la qualité de vie, pour atteindre nos objectifs environnementaux et pour soutenir l'attractivité de la région sans empiéter sur le territoire agricole et les milieux naturels, nous avons besoin du tramway.

Ces propos sont notamment appuyés par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le Conseil du patronat et l’Institut de développement urbain du Québec. Des groupes environnementaux comme Équiterre, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Capitale-Nationale et Accès transports viables figurent aussi parmi les membres du front commun.

Signataires du document : Accès transports viables;

Banque Nationale;

Beneva;

CAA-Québec;

Chambre de commerce et d'industrie de Québec;

Conseil du patronat du Québec;

Corporation des parcs industriels du Québec;

CRE Capitale-Nationale;

Équiterre;

iA Groupe financier;

Institut de développement urbain du Québec;

J'ai ma passe;

Jeune Chambre de commerce de Québec;

Mouvement Desjardins;

Trajectoire Québec;

Université Laval;

Vivre en Ville.

L'initiative n'est pas sans rappeler une lettre acheminée à François Legault en 2022. À ce moment, une dizaine d'acteurs économiques réclamaient le lancement des appels de propositions du tramway.

Retarder coûtera plus cher

À ceux qui s’inquiètent de l’augmentation de la facture finale du tramway, les défenseurs du projet rappellent qu’il n’est pas question d’accepter n’importe quel prix de construction .

Ouvrir en mode plein écran Les consortiums doivent déposer leurs propositions financières pour la construction du tramway de Québec d'ici le 2 novembre. (Photo d'archives) Photo : Alstom / Ville de Québec

Du même souffle, ils indiquent que repousser les décisions à plus tard risquerait aussi de tirer la facture vers le haut.

Il n’y a aucune raison pour que les coûts de réalisation baissent avec le temps.

Le communiqué cite aussi des projets d’investissements commerciaux et résidentiels évalués à 1,5 milliard de dollars qui tardent à voir le jour dans l’attente d’un moyen de transport efficace pour désenclaver certains secteurs de Québec.

Signal négatif

Les signataires disent craindre le signal négatif qu’enverrait la remise en question du tramway à un stade aussi avancé de sa réalisation.

En septembre, plus de 340 millions de dollars ont déjà été dépensés pour planifier et réaliser les travaux préparatoires liés au chantier principal.

Si l'arrivée du tramway devait encore être repoussée, le retard entre Québec et les autres capitales canadiennes en matière de mobilité continuera de se creuser.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault au moment de l'inauguration officielle du Réseau express métropolitain de Montréal, l'été dernier. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Le REM ne peut pas rester le seul projet majeur à s’être concrétisé en 20 ans, et Montréal ne peut pas rester la seule ville québécoise dotée d’un réseau structurant de transport en commun.