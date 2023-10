Bois pourri et dégâts dus à des insectes découverts après l’accident au Fort Gibraltar

Une poutre pourrie et des dommages possiblement causés par des fourmis charpentières ont été découverts durant des inspections du Fort Gibraltar après l’effondrement d’une passerelle, au printemps dernier, selon des documents obtenus par Radio-Canada en réponse à une demande d’accès à l’information envoyée à la Ville de Winnipeg.

Une passerelle du Fort Gibraltar, qui est géré par le Festival du Voyageur, s'est effondrée le 31 mai, blessant un adulte et 17 enfants. L’un des enfants risque d'en conserver des séquelles considérables, selon une poursuite judiciaire lancée par ses parents.

Une inspection effectuée dans les heures suivant l’incident note qu’il semble qu’une poutre de soutien était pourrie et qu’elle a cédé , ce qui a mené à l’effondrement de deux sections de la passerelle située à l'extrémité nord du fort.

Une autre inspection a été effectuée le lendemain pour examiner de plus près les poutres, les colonnes et la palissade, selon les documents. Cette deuxième inspection a découvert des preuves de dommages d’insectes (possiblement des fourmis charpentières) et de pourrissement général de bois à plusieurs endroits.

Des éléments considérablement endommagés

Le coin nord-est de la passerelle, des éléments structuraux et la barrière étaient plus usés que d’autres endroits , et des escaliers, des rampes et des rambardes étaient considérablement endommagés , poursuit le document.

Le terrain du Fort Gibraltar appartient à la Ville de Winnipeg, mais le Festival du Voyageur gère la structure, qui est une reproduction d’une structure de l’époque de la traite des fourrures, construite à la fin des années 1970.

La passerelle s’est effondrée lorsque des enfants de cinquième année de l’école privée St-John’s-Ravenscourt étaient en visite scolaire. En tout, 28 enfants ont été pris en charge sur place et 3 ont été hospitalisés en raison de leur état instable.

Une passerelle effondrée prise après l'accident au Fort Gibraltar, à Winnipeg, lors d'une inspection de la Ville de Winnipeg. Photo : Ville de Winnipeg

La plupart des blessures étaient d’ordre orthopédique, principalement des fractures osseuses, et la vie d'aucun des enfants n'était menacée. À ce moment-là, les autorités avaient indiqué que seul un enfant avait dû être opéré pour ses blessures.

Les parents de l’un des élèves blessés poursuivent la Ville et le Festival. La poursuite soutient que l’enfant a subi de graves blessures physiques et qu’il risque d'avoir un handicap permanent.

Après l’effondrement de la passerelle, la Ville a indiqué qu’elle avait ordonné au Festival du Voyageur d’engager un ingénieur pour évaluer le fort et effectuer des réparations nécessaires. Elle n’a pas précisé l’origine de l’effondrement.

La Ville et le Festival ont refusé de commenter la demande d’accès à l’information.

Une inspection en 2006

En juin, le porte-parole de la Ville de Winnipeg, David Driedger, avait indiqué que la dernière inspection de la structure en bois remontait à 2006. Selon la Ville, des permis ont aussi été délivrés pour des réparations, notamment liées au remplacement de poutres et de piquets pourris en 2004.

Dans les documents obtenus dans la demande d’accès à l’information, il y a un rapport du 28 octobre 2004, détaillant des réparations non structurelles du mur nord de la palissade. Des longerons, des poutres pourries et des escaliers devaient être remplacés.

Selon des inspections de novembre 2004 et de mars 2005, les travaux n’avaient pas encore commencé. Finalement, une inspection du 5 avril 2006 a déterminé que les réparations avaient été effectuées.

Des morceaux de bois pourris pris après l'accident au Fort Gibraltar, à Winnipeg, lors d'une inspection de la Ville de Winnipeg. Photo : Ville de Winnipeg

Un besoin d’entretien constant

C’est du bois, ça pourrit. Il faut l’entretenir , fait remarquer l’ancien gérant des activités des sites au Festival du Voyageur, Raymond Garand.

Pour la passerelle, chaque année, on changeait une couple de planches qui avaient commencé à pourrir, et j’appliquais un préservatif , ajoute-t-il.

Des fourmis charpentières ont probablement occasionné des dégâts sur certaines structures du Festival du Voyageur, selon les observations d'inspections menées par la Ville de Winnipeg après l'effondrement d'une passerelle au printemps 2023. Photo : Ville de Winnipeg

Raymond Garand a quitté le Festival du Voyageur en 2016, mais a travaillé sur l’entretien du fort jusqu’en 2017. On a changé plusieurs des supports sur la passerelle qui commençaient à pourrir et ces changements sont notamment visibles dans des photos du Grand Régal Cajun, qu'on peut trouver sur le site Internet de l’organisation.

On peut voir dans les photos, quand [les gens] sont assis à la table, qu'il y a des nouveaux morceaux de bois qui ont été installés.

Et c'est [exactement] le même morceau que celui qui a écrasé les jeunes qui se sont fait mal. Il y a eu de l'entretien à un moment, mais [je ne sais pas] pas à quel point ils ont continué à faire ça , précise-t-il.

La fin du fort?

La semaine dernière, le Festival du Voyageur a annoncé que la palissade en bois qui entoure le Fort Gibraltar serait démolie. L’organisation tiendra tout de même son festival au parc Whittier de Winnipeg du 16 au 25 février 2024, avant de lancer des consultations pour le réaménagement du site.

Le président du conseil d’administration du Festival du Voyageur, Eric Plamondon, a fait l'annonce, lors de l'assemblée générale de l'organisme. Les murs seront démolis avant le Festival.

Notre intention, c'est d'avoir un festival d'hiver sur le site. On est dans la période où les employés du festival sont en changement de vitesse pour livrer le festival. C'est la priorité. C'est là où les efforts sont , a-t-il indiqué.

Avec des informations de Caitlyn Gowriluk