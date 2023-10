Sony annonce une nouvelle console PlayStation 5 plus mince

La console PlayStation 5 (PS5) de Sony est reconnue pour être particulièrement massive dans l’industrie du jeu vidéo. Sony souhaite se défaire de cette étiquette en lançant en novembre une version de remplacement plus fine et courte, munie d’un lecteur de disque Ultra HD Blu-ray amovible – achetable séparément.

Le nouvel appareil a un volume réduit de 30 % et compte sur un poids 24 % plus faible.

Ouvrir en mode plein écran La console PlayStation 5 a été lancée en novembre 2020. Photo : Sony Interactive Entertainment inc.

Il est doté d’une capacité de stockage de 1 To, au lieu des 825 Go de la console actuelle, et compte désormais deux ports USB-C à l’avant, plutôt qu’un port USB-C et un port USB-A.

Il y a quatre panneaux distincts, dont la partie supérieure est brillante, tandis que la partie inférieure reste mate , explique Sid Shuman, directeur principal des communications sur le contenu de SIE.

La console se décline en deux modèles, l’un incluant le lecteur de disque, et l’autre, numérique, duquel un lecteur pourra être ajouté plus tard au besoin.

Ouvrir en mode plein écran Le lecteur de disque de la nouvelle mouture de la console PlayStation 5 est amovible, et peut être acheté séparément. Photo : Sony

Sony vise novembre pour le lancement de sa nouvelle version de la console PS5, aux États-Unis, et continuera à être déployée à l'échelle mondiale au cours des prochains mois .

L’appareil se détaillera à partir de 450 $ US, soit environ 611 $ CA, et le lecteur de disque amovible à 80 $ US, soit environ 110 $ CA. L’entreprise américaine n’a pas fourni sa liste de prix pour le Canada.