L’Orchestre symphonique de Winnipeg rapporte un déficit de 1,3 million $ lié à la perte de ventes, le manque de subventions et l'inflation, selon sa directrice générale, Angela Birdsell.

Cela n’a pas été une surprise pour le conseil d’administration et nous dit-elle. Elle ajoute que les trois principaux facteurs ayant causé le déficit actuel constituent une tempête parfaite .

Selon le rapport annuel de l'Orchestre pour l'année 2020-2023 (en anglais), (Nouvelle fenêtre) le nombre de personnes qui sont venues assister à des concerts a augmenté pour atteindre 67 % de l'audience moyenne avant la pandémie de COVID-19.

Toutefois, cela « représente quand même une chute d'environ 1 millions $ dans les revenus liés aux billets », selon le rapport.

Angela Birdsell explique que malgré les 70 000 personnes par an qui assistent aux concerts, seule une partie des gens qui y assistent fournissent une part importante des revenus de l'Orchestre.

Particulièrement les personnes âgées qui achètent les billets les plus chers et ceux qui font des dons , note-t-elle.

Un manque de subventions

Selon la directrice générale de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, les subventions des trois niveaux de gouvernement depuis 20 ans ne sont pas suffisantes. Elle soutient que ce problème touche l’ensemble des organisations similaires dans les Prairies.

Elle explique que la situation aurait poussé l’Orchestre à s’associer à 13 autres organisations artistiques dans les provinces des Prairies pour pousser le gouvernement fédéral à les subventionner davantage.

Au niveau provincial, Angela Birdsell ajoute que l’Orchestre symphonique de Winnipeg s'est associé à trois organisations artistiques manitobaines pour chercher plus de subventions.

Le Manitoba Theatre, Ballet royal de Winnipeg, l’Opéra du Manitoba et l’orchestre symphonique de Winnipeg se sont longuement entretenus avec Mme Stefanson et M. Kinew avant les élections et ils se sont montrés très attentifs.

Nous avons dit que nous reviendrions là-dessus sitôt les élections passées, car c’est une urgence.

Elle dit que les quatre organisations se sont également entendues pour discuter avec la Ville de Winnipeg pour les appuyer. Nous ne sommes pas exclus à l’arrivée de nouvelles organisations pour nous aider à faire valoir nos besoins.

L’inflation et les salaires

Angela Birdsell ajoute que l’inflation est un autre facteur déterminant dans le déficit, surtout au regard des salaires puisque 75 % des coûts de l’orchestre sont liés aux employés .

Malgré tout, elle explique les salaires que 60 musiciens travaillent à temps plein dans l’Orchestre « ne sont pas élevés » et que certains doivent donner des cours pour obtenir des rémunérations supplémentaires.

La directrice note aussi que Winnipeg est dans une position difficile, car elle ne dispose pas d’une vie culturelle aussi attractive que d’autres villes. Quand tu es musicien à Toronto ou à Montréal, c’est facile de faire des concerts à côté pour te payer correctement. Ici c’est autre chose.

Donc, selon Angela Birdsell, le risque de perdre des musiciens est élevé. Quand un musicien est malade à Toronto, c’est facile pour eux de le remplacer. Quand un musicien est malade ici, on doit le faire venir d’ailleurs, souvent par avion et à nos frais , dit-elle.

Angela Birdsell affirme ne pas savoir pour l’instant qu’elle sera la prochaine étape pour remonter la pente et elle craint de perdre d’autres musiciens.