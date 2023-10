Éducation sexuelle et identité de genre : des manifestants prennent la parole

En Saskatchewan, les députés provinciaux sont en débat ce mardi sur la nouvelle politique gouvernementale sur l'identité de genre dans les écoles. Au même moment, des manifestations et contre-manifestations au sujet de cette nouvelle politique se sont tenues devant l’édifice de l'Assemblée législative à Regina.

Cette nouvelle politique exige un consentement parental pour qu'un établissement éducatif puisse utiliser le pronom et le nom préférés par un élève de moins de 16 ans.

Malgré la polémique autour de cette politique qui est aussi dénoncée par plusieurs organisations de droit de la personne, le premier ministre Scott Moe compte utiliser la disposition de dérogation pour faire passer cette loi.

Les parents doivent-ils être impliqués dans les décisions importantes concernant leurs enfants ? À qui faites-vous confiance pour élever vos enfants? se demande Scott Moe sur son compte X (anciennement Twitter).

Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée devant l’édifice de l'Assemblée législative à Regina, et appelle à une adoption de cette politique. Selon eux, les parents sont les meilleurs experts .

Nous avons un seul message, laissez nos enfants tranquilles. On est avec toi, Scott Moe , clament-ils en cœur.

Si cette politique a des soutiens, elle suscite aussi l’ire d’organisations et des manifestants dans la province.

Selon le vice-président directeur de Congrès du travail du Canada, Larry Rousseau, la sécurité des enfants prime sur le droit des parents .

Scott Moe doit arrêter de faire la politique avec la vie et la sécurité des enfants, parce que les droits des minorités, ça comprend les droits des plus vulnérables , affirme-t-il.

Je suis un homme noir et gai, alors je peux vous dire que je connais la discrimination, je connais le racisme, je connais l’intolérance et l’homophobie, et je sais ce que c’est qu’un enfant qui n’est pas en sécurité par rapport a son identité sexuelle.