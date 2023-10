Des organismes des arts de la scène réclament 30 M$ supplémentaires à Ottawa

La Coalition Avenir du Spectacle, qui rassemble 34 organismes du milieu des arts de la scène de partout au pays, réclame au ministère fédéral des Finances une bonification de 30 millions de dollars des subventions qui leurs sont versées ainsi que la pérennisation d’un fonds de 15 millions de dollars.

On estime qu’en 2022, un festival coûtait 25 % plus cher à organiser qu’en 2019. Donc, c'est sûr que ça nous prend plus de revenus.

Selon Martin Roy, directeur de l’organisme Festivals et événements majeurs et représentant de la coalition, une baisse des fonds alloués aux arts de la scène et la hausse des coûts pèsent sur le budget des organismes.

Pour Martin Roy, directeur de Festivals et événements majeurs et représentant de la Coalition Avenir du spectable, une baisse des fonds alloués aux arts de la scène et la hausse des coûts pèsent sur le budget des organismes.

Il ajoute que les programmes Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP) et le Fonds du Canada (FCPA), sont vitaux pour la survie des 1500 organismes qui en bénéficient.

Ces programmes qui représentent la base budgétaire des organismes n’ont pas été revus depuis maintenant plus de 15 ans. Alors évidemment, il y a eu l'inflation, et on a aussi de plus en plus de clients, ce qui fait qu’au bout des comptes, chacun reçoit de moins en moins de fonds , explique Martin Roy.

Une réunion du comité permanent des finances de la Chambre des communes a eu lieu mardi, à l'hôtel Delta à Charlottetown.

Reconduction des fonds

En plus de cela, un financement supplémentaire de 15 millions de dollars accordé par Ottawa à ces programmes depuis 2019 devrait s'arrêter à la fin mars.

Ça veut dire qu'à partir du 1er avril 2024, les diffuseurs, qui sont parfois des théâtres ou des festivals, vont avoir 25 % de moins en subvention , ajoute le directeur de Festivals et événements majeurs.

La coalition d'organismes souhaite que ce financement soit pérennisé.

Ces deux programmes de Patrimoine canadien reçoivent au total de 50,2 millions de dollars à l'heure actuelle, selon Martin Roy.

Avec ces investissements supplémentaires, les deux programmes totalisent environ 95 millions de dollars par année dans l'ensemble du Canada , explique-t-il.

Une coupure dans les activités

La directrice du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS), Jacinthe Comeau craint les effets d’une réduction des investissements dans le milieu des arts de scène et dans la programmation des activités, notamment la Francofête en Acadie, événement qu'elle organise.

Ça peut aller de la coupure des ressources humaines à une réduction des artistes qu'on va être en mesure d'accueillir à la Francofête en Acadie et des services offerts également dans le cadre de cet événement. Ça peut même vouloir dire couper la durée de l'événement.

Jacinthe Comeau, directrice de RADARTS, redoute une réduction de la programmation d'événements, comme de la Francofête en Acadie.

C'est encore un peu plus critique pour nos membre, car 70 % d’entre eux n’ont pas pu être intégrés au Fonds du Canada, donc s'il n'y a pas de bonification au programme pour la présentation des arts, on vient encore une fois fragiliser encore plus notre milieu et notre secteur , explique Jacinthe Comeau.

Le cabinet de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland n’avait pas répondu à notre demande d'entrevue au moment de la publication de ce reportage.