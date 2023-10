Un juge met en délibéré sa décision sur Envol 91 FM

Le juge Alain Huberdeau de la Cour du banc du Roi a entendu mardi les arguments d’avocats au sujet d’une motion visant à rejeter une requête de Fatimaty Gueye contre la radio communautaire Envol 91 FM.

L’audience s’est déroulée à la Cour du banc du Roi située à Saint-Boniface. Stephen McIntosh représente Fatimaty Gueye, qui était présente lors de l’audience. Alexandre Mireault, de MLT Aikins, représente les intimés Envol 91 FM et Blandine Tona, qui n’était pas sur place.

Toute l'audience s'est déroulée entièrement en français, jusqu’à la langue parlée par le shérif permettant aux gens de rentrer dans la salle.

Directrice générale jusqu’en juillet de cette année, Fatimaty Gueye a déposé un avis de requête contre la radio et la présidente du conseil d’administration, Blandine Tona.

Elle demande essentiellement au tribunal de suspendre son congédiement, de suspendre l’autorité de Blandine Tona d’agir comme présidente du C.A. d’Envol et d’ordonner à la radio de pourvoir les postes vacants du C.A.

L’audience portait sur une motion de radiation des intimés qui soutiennent que la requête devrait être radiée, car elle est scandaleuse, frivole et vexatoire . Ils soutiennent aussi que la requête est abusive.

Dans son plaidoyer, Alexandre Mireault a martelé qu’en Common Law, une Cour ne peut pas ordonner la réintégration d’un employé. Il a souligné que si la Cour acceptait de le faire, ce serait une première partout au Canada.

L’avocat a expliqué qu’il ne nie pas la possibilité que Mme Gueye ait une cause d’action, mais a précisé que dans tous les cas, elle devait procéder par voie de déclaration pour obtenir des dommages et intérêts et non pas par voie de requête.

Par ailleurs, il fait valoir que Mme Gueye ne risquait pas de préjudice si le juge acceptait de radier la requête, puisqu’elle pouvait toujours déposer une déclaration pour obtenir un redressement de la justice.

Pourquoi consacrer du temps, des frais d’avocats [à une cause vouée à l’échec] alors que la loi prévoit une déclaration comme recours? , a-t-il posé au tribunal.

Rétablir l’ordre à Envol 91 FM

À son tour, Stephen McIntosh a indiqué qu’en entendant cette motion de radiation, le juge devait déterminer si le succès de la requête de la Mme Gueye était possible. Il a soutenu que sa cliente pouvait recourir à un article de la Loi sur les corporations pour demander au tribunal d’ordonner sa réintégration, car elle a le statut d’administrateur d’Envol, et non d’employée.

Il a aussi noté que Fatimaty Gueye affirme qu’elle est toujours la directrice générale d’Envol, car Blandine Tona n’avait pas l’autorité de la congédier.

L’audience de mardi a d’ailleurs commencé avec une tentative de Stephen McIntosh de porter de nouvelles informations à l’attention du tribunal. Alexandre Mireault s’y est opposé en soulignant que ces preuves devraient se trouver dans un affidavit.

Finalement, Me McIntosh a été autorisé à fournir l’information au tribunal. Il a déclaré qu’il venait d’apprendre que deux membres du C.A. d’Envol n’habitaient plus au Manitoba, soit Saliou Gaye et Blandine Tona. Pour l’avocat, cela témoigne du non-respect des règlements de la radio de la part du C.A.

Il a souligné à plusieurs reprises qu'Envol est une radio communautaire en plein chaos , en notant que la plupart des administrateurs ont démissionné (5 sur 9, selon le dossier de Mme Gueye).

L’avocat a déclaré que le tribunal pouvait intervenir quand une corporation ne suit pas ses propres règles. Le but [de cette procédure] c’est que [Fatimaty Gueye] puisse retourner et donner un air de stabilité à cette entreprise , a soutenu M. McIntosh.

Il a conclu en soulignant que sa cliente demandait une indemnisation totale , car la motion de radiation semble être une action stratégique et oppressive qui vise à éviter qu’elle puisse remettre Envol dans une position de stabilité .

Une demande de réintégration déguisée

Dans sa réponse, Alexandre Mireault a répété que la requête était une demande de réintégration déguisée . Il a souligné que l’avis de requête même de Mme Gueye la qualifie d’employée et qualifie les intimés d’employeurs.

À ma connaissance, la radio est sur les ondes, elle roule toujours , a noté l’avocat, en relation à l’argument de la requérante pour le besoin d’intervention de la Cour.

Il a aussi relevé une absence de considération de la requérante pour la radio. Il affirme qu’elle demande des remèdes à la Cour qui ne vise qu’elle, plutôt que de demander d’autres sortes d’interventions du tribunal.

Pour lui, l’équité et la décence de la société interdisent à un tribunal d’ordonner à quelqu’un de travailler avec quelqu’un d’autre. Il s’agit d’un pouvoir que la Cour n’a pas et la requête est donc abusive pour cette raison, a-t-il fait valoir. Il a donc demandé au juge d’accorder les dépens à ses clients.

Le juge a mis sa décision en délibéré.