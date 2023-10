L’avenir de l’industrie de la pêche discutée à Baie-Comeau

Les défis de l'industrie des pêches ont fait l'objet d'un dîner-conférence ce mardi à Baie-Comeau, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

La diversification des espèces pêchées et la mise en valeur des produits de la région font partie des enjeux spécifiques à la Côte-Nord discutés durant l’événement.

Une quarantaine d’acteurs du milieu, mais aussi des gens impliqués dans le développement économique et de la recherche étaient présents.

Selon la conférencière et directrice du Créneau d'excellence Ressources, Sciences et Technologies marines, Marilou Vanier, une nouvelle coalition maritime nord-côtière devrait être formée dans les prochaines semaines. L'identité de cette coalition sera probablement annoncée au Colloque engins fantômes et technologies marines, qui se tiendra en novembre à Sept-Îles.

Ce regroupement de pêcheurs, de transformateurs et de représentants de l’aquaculture notamment permettrait une cohésion dans l’industrie. L'objectif serait d'appliquer une plus grande pression auprès des instances politiques régionales.

Marilou Vanier soutient que l’industrie de la pêche nord-côtière se porte bien, mais qu’elle doit en faire davantage pour que les Québécois aient accès à la ressource destinée à l’exportation.

85 % de la ressource pêchée au Québec est vouée à l’exportation , affirme-t-elle.

Comment faire pour apprécier les ressources de la mer du Québec? On pourrait éduquer un peu plus le marché québécois.

Certaines personnes disent vouloir plus de [ressources de la mer québécoise], mais n’ont pas de moyen d’en avoir. Il faut faire connaître les initiatives pour avoir accès à cette ressource , ajoute-t-elle.

Sensibiliser l’industrie de la pêche

La conférencière espère sensibiliser l'audience présente lors de l'événement aux enjeux auxquels fait face le secteur des pêches. Elle souhaite générer des discussions sur la résilience de l'industrie nord-côtière.

On vient sensibiliser les acteurs qui ne sont pas familiers avec les enjeux du secteur des pêches [et on souhaite] faire des mariages en dehors de notre secteur d’activité , explique-t-elle.

Lors du dîner-conférence les organisateurs ont interpellé les participants à proposer leurs projets liés au secteur maritime.

Certains ont proposé notamment de mieux financer des études pour obtenir des données sur les stocks et diversifier les captures d’espèces.

Avec les informations de Camille Lacroix