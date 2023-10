Suzanne Dufresne et Yves Lebrun sont encore sous le choc. Jamais ils n'auraient cru vivre pareille situation. Le terrain de leur résidence de Saint-Élie-de-Caxton a été complètement saccagé par les pluies torrentielles de samedi dernier. «Il faut tout refaire», s’attriste Mme Dufresne.

C’était vers 16 h samedi dans le secteur du lac Souris. La pluie tombait sans relâche. Les ponceaux se sont bloqués [...]. Le débit d’eau était trop fort, donc l’eau est descendue ici sur le terrain , se souvient la propriétaire.

Le couple se remet encore de ses émotions. Il se souviendra longtemps de ce gros coup d’eau . On était découragés. Au moins, la maison n’a pas été atteinte , s’optimise M. Lebrun.

Les rénovations d’il y a quelques années auront permis d’éviter le pire. Le sous-sol a été surélevé de 6 pieds pour éviter les infiltrations d’eau. Heureusement, l’intérieur de leur chez-soi est encore bien au sec.

Les terrains endommagés par la pluie sont nombreux sur le territoire de la MRC de Maskinongé. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Un village qui doit se relever

Mme Dufresne et M. Lebrun ne sont pas les seuls citoyens de Saint-Élie-de-Caxton à avoir goûté à la mauvaise météo des derniers jours. La municipalité a été lourdement touchée.

Les conséquences sont différentes selon les secteurs , raconte la mairesse Charline Plante.

Elle l’avoue, le bilan est lourd. On compte plusieurs terrains complètement détruits et beaucoup de routes sont à refaire. Il y a une dizaine de routes à réparer , constate-t-elle.

Certains secteurs isolés de Saint-Élie-de-Caxton se trouvent à plusieurs kilomètres de route du noyau urbain du village, ce qui complique les travaux de réparation. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il faudra travailler fort pour se relever. Les ressources de la petite municipalité sont limitées. Elle espère que Québec fournira une aide financière.

L’équipe des travaux publics a fait son possible, réitère-t-elle. Des réparations temporaires ont été effectuées. Sur certaines routes, il a été possible de rouvrir une voie sur deux.

Notre principale difficulté c’est la main-d’œuvre parce qu’une petite municipalité comme nous, on a quatre personnes aux travaux publics et le territoire est immense , poursuit la mairesse.

Mme Plante est d’avis qu’ on doit commencer à faire plus gros, plus fort pour faire face aux changements climatiques.

Avec les informations de Julie Grenon