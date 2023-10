Un déficit anticipé de 6,5 M$ pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit un déficit de 6,5 millions de dollars pour l'année financière 2023-2024.

Il s'agit d'un montant équivalent à environ 0,5 % du budget total, qui s'élevait à plus 1,2 milliard au 31 mars 2022.

À titre comparatif, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest prévoit le plus gros déficit, à 159 millions de dollars, soit 13,5 % du budget annuel. En fait de proportions, c’est le CISSS de la Côte-Nord qui arrive au dernier rang, avec un déficit prévu de 108 millions de dollars, ce qui représente plus de 20 % du budget total.

Ainsi, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean se classe parmi les meilleurs.

Selon une compilation effectuée par Radio-Canada, le manque à gagner approcherait le milliard de dollars pour tout le réseau de la santé au Québec.

Tous les CISSS et les CIUSSS anticipent des bilans à l’encre rouge.

Des pistes de solution

La direction régionale du CIUSSS dit travailler actuellement sur des pistes de réduction des dépenses et d'augmentation des revenus pour équilibrer son budget, sans impacts pour la clientèle.

Le recours à la main-d'œuvre indépendante, les heures supplémentaires et l’inflation seraient responsables de l'augmentation des dépenses dans les établissements de santé du Québec.

Avec les informations de Michel Gaudreau