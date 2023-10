La Cour supérieure a condamné l’entreprise Rivard Assurances générales à verser la somme de 171 463 $ à des clients en raison d’une erreur commise par une ancienne courtière.

Est-ce de la responsabilité des clients de valider les détails d'une police d'assurance, comme la distance d’une caserne de pompiers, ou est-ce celle des courtiers? Le tribunal opte dans ce dossier pour la seconde option et condamne le cabinet de courtage Rivard Assurances générales à indemniser deux clients victimes d’un incendie.

Les demandeurs, à l’époque en couple, ont sollicité les services d’une courtière en assurances en mai 2018 pour trouver une compagnie d’assurance capable d’assurer plusieurs biens, dont leur duplex situé sur un rang à Rouyn-Noranda.

Leur immeuble a toutefois été détruit par un incendie l’année suivante, dans la nuit du 31 juillet 2019. Plutôt que de leur verser une indemnité complète, leur assureur, L’Unique assurances générales, a réduit de près de moitié le montant de leur indemnité. La raison? Leur police d’assurance indiquait que leur duplex se situait à moins de 8 kilomètres d'une caserne de pompiers, alors que la distance réelle était de 12,1 kilomètres.

L’indemnité financière reçue par les demandeurs a ainsi été amputée de 171 463 $, ce qui correspond à 44 % du montant total qu’ils espéraient recevoir au départ.

Des distinctions à faire Il est facile de confondre une compagnie d'assurance avec un cabinet de courtage, mais la Chambre de l'assurance de dommages rappelle sur son site internet les distinctions qui existent entre les deux. Les compagnies d'assurance, par l'intermédiaire d'agents en assurance, proposent leurs produits aux particuliers qui les sollicitent. À l'inverse, les courtiers qui œuvrent pour des cabinets de courtage agissent comme intermédiaires entre l'assureur et l'assuré. Leur travail consiste à solliciter des assureurs afin de proposer à leurs clients des produits adaptés.

Interprétation rejetée

Rivard Assurances générales, aujourd’hui Groupe BLP & Rivard Assurances, a notamment soutenu en cour qu’il appartient aux demandeurs de valider la conformité de la police , une interprétation rejetée par le juge Robert Dufresne, de la Cour supérieure.

Le Tribunal estime qu’à [l’ère] de Google Maps, un courtier prudent et diligent vérifie de lui-même à partir de l’adresse de l’immeuble à assurer, sa distance à la caserne de pompiers la plus proche, comme l’a fait madame Tina Langlois [une autre courtière]. Google Maps ne dénombre pas seulement la distance en kilomètres, mais également en temps de déplacement. C’est bien la preuve qu'il s'agit d'une information qui parle à plus de gens qu’on peut le penser , explique-t-on dans le jugement.

Le juge Dufresne croit les demandeurs lorsqu’ils affirment dans leur témoignage avoir mentionné à la courtière que leur duplex se situait à environ 30 minutes d’une caserne de pompiers.

Avec respect, [la courtière] ne paraît pas infaillible comme le sous-entend la prémisse de son témoignage. Elle paraît plutôt n’avoir pas le souci du professionnalisme lorsqu’elle répond énergiquement que la justesse de l’information transmise à l’assureur n’est pas son problème.

La courtière, qui ne travaille plus dans ce domaine aujourd’hui, a pour sa part soutenu en cour qu’elle n’aurait jamais inscrit à la police que le duplex se situait à moins de 8 kilomètres d’une caserne de pompiers si les demandeurs lui avaient effectivement mentionné habiter à 30 minutes d’une caserne.

C’est librement que Rivard Assurances accepte les demandeurs à titre de nouveaux clients, ajoute-t-on dans le jugement. Le devoir professionnel qui s’impose alors est de les conseiller et de les assister dans leur démarche. Rivard Assurances, compagnie de courtiers professionnels, ne peut maintenant reprocher aux demandeurs, profanes, de ne pas avoir vu et corrigé l’erreur de [la courtière]. Rivard Assurances doit être tenue responsable de la faute de son employée.

Compensation financière

La Cour supérieure ordonne ainsi au Groupe BLB & Rivard Assurances de verser à ses clients la somme de 171 463 $, soit le montant qu’ils ont perdu en raison de l’erreur factuelle inscrite à leur police.

Avec les informations de Gabriel Poirier