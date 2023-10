La Colombie-Britannique est la première province à signer un accord de financement sur mesure avec le gouvernement fédéral dans le cadre de l'entente en santé de 196 milliards de dollars présentée par le premier ministre Justin Trudeau plus tôt cette année.

L'accord verra Ottawa transférer 1,2 milliard de dollars à la Colombie-Britannique sur trois ans.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déclaré mardi en conférence de presse à l'Hôpital général de Vancouver que le financement s'accompagne d'un engagement de soutien fédéral au système de santé de la Colombie-Britannique pour les 10 prochaines années.

« Meilleur au monde »

Mark Holland a déclaré que ce soutien vise à faire passer le système de santé canadien de l'un des meilleurs au monde au meilleur au monde .

En échange, la province a élaboré un plan visant à accroître l'accès des patients à la médecine familiale et aux services pluridisciplinaires de santé mentale et de toxicomanie.

Elle a également accepté de travailler avec la Régie de la santé des Premières Nations pour améliorer l'accès à des traitements et à des soins culturellement adaptés et tenant compte des traumatismes.

La province augmentera l'accessibilité aux services de santé mentale et de toxicomanie, alors que la crise des surdoses se poursuit à un rythme incessant, malgré la déclaration d'une urgence de santé publique en avril 2016.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, a déclaré que l'accord soutient leurs plans visant à aider les jeunes à bénéficier de services de traitement et de rétablissement, afin qu'un plus grand nombre de jeunes puissent obtenir les soins gratuits, confidentiels et opportuns dont ils ont besoin, directement dans leur propre communauté .

Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, a déclaré que l'accord permettra au gouvernement de soutenir ses travailleurs de la santé dans toute la province.

Cet accord bilatéral avec le gouvernement du Canada nous aidera à fournir les services de santé et l'accès dont les gens ont besoin, sur lesquels ils comptent et que nous renforçons.

Cet accord bilatéral fait partie d'un accord national sur la santé que le premier ministre Justin Trudeau a proposé aux provinces en février en réponse à la crise actuelle des soins de santé. Jusqu'à présent, toutes les provinces et tous les territoires ont accepté l'accord de principe, à l'exception du Québec.