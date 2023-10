Amendes salées pour les contrevenants à la Loi sur les pêches

Depuis le début de l’année, 58 personnes dont 44 Gaspésiens et Madelinots ont reçu des amendes pour avoir contrevenu à la Loi sur les pêches.

Certains ont reçu plus d’une amende. Le ministère rapporte plus de 80 infractions, dont une trentaine liée à la pêche illégale au homard.

Le bilan fait état de plusieurs citoyens surpris à pêcher le homard sans permis et sans autorisation, certains même sans bateau ni casiers.

C’est le cas, notamment des Gaspésiens, Nicholas Gauthier de Saint-Omer ou Jean-Marc Lemieux de Sainte-Anne-des-Monts, qui devront payer plus de 2000 $ d’amendes. À cet égard, ce sont deux résidents de Listuguj, Brian Caplin et Perley Caplin, qui se sont vu imposer les amendes les plus importantes, soit 3000 $ chacun.

Des cueilleurs de mollusques, notamment des gens de la baie des Chaleurs, ont aussi été mis à l’amende pour ne pas avoir fréquenté des secteurs fermés et ne pas avoir respecté différentes règles comme la taille des mollusques rapportés.

Dans la baie des Chaleurs, des citoyens s’interrogent sur les critères et les tests utilisés par Pêches et Océans pour fermer les zones de pêche aux coques.

Une résidente de Nouvelle, Noëlline Bujold, va devoir payer 1800 $ pour avoir bravé l’interdiction. Mme Bujold devra aussi respecter une période de probation de 3 ans sans se trouver à tout endroit où a lieu la pêche de mollusques au Canada, que ce soit un secteur ouvert ou fermé à la cueillette .

L'amende la plus importante, soit 10 000 $, a toutefois été imposée à un pêcheur de Mont-Joli, Alain Anctil, pour avoir pratiqué la pêche récréative au flétan de l’Atlantique.

De son côté, Francis Côté de Cloridorme devra payer une série d’amendes totalisant un montant de plus de 8000 $ en lien notamment avec les fermetures de zone de la pêche au crabe des neiges et la pêche au concombre de mer.

Au total, Pêches et Océans a imposé plus de 100 000 $ d’amendes et saisi quelques milliers de dollars en matériel de pêche, dont des bateaux.