Ambulances à Lévis : le maire renvoie encore la balle au gouvernement

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, persiste et signe : une ambulance de plus est nécessaire sur son territoire pour assurer la sécurité des citoyens. Un reportage de l’émission Enquête diffusé jeudi démontrait pourtant que le cas de Lévis met plutôt en lumière des lacunes persistantes dans les services ambulanciers qui touchent tout le Québec.

Si le cabinet du maire indique que ce dernier avait lu le récit numérique, il a toutefois précisé mardi soir que M. Lehouillier n'avait pas encore regardé le reportage Une course contre la mort.

Après une discussion qu'il dit avoir eue avec le président du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches lors d'un événement auxquels les deux hommes participaient jeudi soir, M. Lehouillier a confiance que le dossier évolue.

Il m'indiquait qu'il travaillait pour déposer divers scénarios au gouvernement sur la desserte ambulancière , affirme le maire. On va voir ce qu'ils vont proposer.

Déjà en analyse

Or, tel que mentionné dans le reportage d'Enquête, la demande est déjà en analyse. Les CISSS et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de chaque région avaient jusqu'au 1er septembre pour déposer auprès du ministère de le Santé et des Services sociaux une demande afin de bonifier leurs dessertes ambulancières respectives.

C’est à peu près impensable qu’on n’ait pas besoin d’améliorations de services au niveau ambulancier, d’autant plus qu’il y a deux rapports du coroner , a insisté le maire mardi, lors d'un point de presse précédant la séance du conseil municipal.

Des lacunes persistent dans la desserte ambulancière à Lévis. (Photo d'archives)

À la suite de la mort de l'ambulancier Hugo St-Onge, décédé en 2017 en attendant les secours, la coroner Julie Langlois avait entre autres recommandé, dans son rapport rédigé en 2020, de revoir la couverture ambulancière à Lévis.

La recommandation s’adressait au ministère de la Santé et des Services sociaux et au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Autre cas similaire

Un autre rapport en ce sens à été déposé à la suite de la mort, en 2020, de Monique Labrecque, 72 ans. À l’instar d’Hugo St-Onge, elle est morte en attendant l’ambulance.

S’il y a deux coroners qui ont pris la peine d’enquêter là-dessus, et qu’ils recommandent d’ajouter des services ambulanciers, j’imagine qu’ils ne doivent pas être 100% dans le champ.

Il s'en remet maintenant au gouvernement du Québec. Nos demandes sont faites , dit-il.

On trouve que la démonstration du fait qu'on a tout ce qu'il faut à Lévis au niveau des services ambulanciers reste à faire par le gouvernement [Legault] , tranche le maire Lehouillier, ajoutant être d'avis qu'on n'a pas convaincu la population [...] qu'il ne faut pas agir dans ce dossier-là .

L'ambulancier Hugo St-Onge est mort en 2017 en attendant les secours.

Je pense que la pression publique va faire en sorte que le débat va se poursuivre , prédit M. Lehouillier. Il faut que le débat se poursuive.

Ça me préoccupe , dit Bernard Drainville

Mardi matin, en marge de l’inauguration d’une école à Montréal, Bernard Drainville, député caquiste de la circonscription de Lévis a dit avoir eu plusieurs discussions [...] sur cet enjeu-là avec Johanne Lapointe, la mère d’Hugo St-Onge.

Évidemment que ça me préoccupe , de lancer celui qui est également responsable du portefeuille de l’Éducation au conseil des ministres.

Se disant conscient qu’il faut continuer à améliorer les services ambulanciers , il a également indiqué que des investissements de 30 millions de dollars servant en partie à améliorer la desserte ambulancière dans la grande région de Chaudière-Appalaches avaient été consentis le printemps dernier par son collègue Christian Dubé, ministre de la Santé.

Bernard Drainville, député de Lévis et ministre de l'Éducation, et François Legault, premier ministre du Québec, en marge de l'inauguration d'une école à Montréal, mardi matin.

Les sommes ont servi à la transformation d'horaires de faction en horaires à l'heure dans certaines municipalités du Québec et au déploiement de défibrillateurs.

Toujours mardi matin, le ministre Drainville a soutenu que 16 heures par jour de services ambulanciers avaient été ajoutées en 2020 par le gouvernement de François Legault.

Or, il s’agit plutôt de 16 heures par semaine – et non par jour, comme le prétend le ministre – qu’on a ajoutées à ce moment. Il s'agit par ailleurs d'un ajout temporaire qui doit être renouvelé chaque année.

Des mesures encore plus concrètes doivent être annoncées prochainement par le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait valoir M. Drainville. Ça va, je pense, améliorer les services ambulanciers.

Pourtant, le cabinet de M. Dubé disait, en 2020, que le gouvernement ne pouvait régler les problèmes à la pièce et qu'il planchait sur une réforme des services préhospitaliers d'urgence. Sauf que la réforme en profondeur, promise par la CAQ en 2019, ne tient plus. Le ministre a admis le printemps dernier que ce n'était pas sa priorité.

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, lors de consultations particulières sur le projet de loi 15 destiné à réformer le système de santé. (Photo d'archives)

Le constat des experts est clair : impossible d'améliorer le système sans s'attaquer à la culture, la gouvernance et la structure du système des services préhospitaliers d'urgence. Les problèmes et les solutions sont documentés dans différents rapports depuis plus de 30 ans.

Les parlementaires ont des décisions à prendre , croit le PQ

Le matin de la diffusion du reportage d'Enquête, jeudi, Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, a rappelé que le cas d’Hugo St-Onge n’est pas le seul , et qu’il était important qu’on en discute à l’Assemblée nationale .

Qu’on en parle dans les médias, c’est une bonne chose , concède l'élu. Moi, je veux ramener cette idée que les parlementaires ont des décisions à prendre.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé. (Photo d'archives)

Braquant au lutrin les nombreux rapports par le biais desquels on insiste depuis le début des années 1990 sur l’urgence d’agir pour améliorer le milieu préhospitalier, M. Arseneau dénonce le fait que l'actuel gouvernement [ait] tout simplement décidé de donner un nouveau mandat à une nouvelle personne pour encore une fois brasser la même soupe .

Pour arriver à quelle conclusion? La conclusion que les services sont sous-performants et sous-optimaux à la grandeur du Québec. Il faut intervenir.

