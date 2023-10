Les joueurs et les joueuses du Québec et du Canada associent davantage les jeux vidéo au plaisir (74 %) qu’ailleurs dans le monde, d’après un sondage mené dans 12 pays, notamment par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD).

Les Québécoises et les Québécois jouent notamment aux jeux vidéo pour les aider à gérer leur stress (75 %), ou encore pour se sentir moins anxieux (62 %). Au Canada, ces données atteignent respectivement les 76 % et 61 %, des chiffres supérieurs à ce qui a été observé à l’international (respectivement de 71 % et 61 %).

[Ce sont] 29 % des répondants canadiens ont également déclaré jouer à des jeux vidéo pour maintenir ou améliorer leur santé mentale, une proportion plus importante que la moyenne mondiale (24 %).

L’indice de bonheur des joueurs et des joueuses au Québec et au Canada est également plus élevé qu’à l’échelle mondiale. Selon le sondage, 67 % des personnes répondantes au pays ont indiqué se sentir plus heureux et heureuses en jouant à des jeux vidéo, contre 64 % dans le monde. Au Québec, ce chiffre est à 66 %.

Le sondage a situé à 54 % la proportion de gens au Canada qui ont affirmé que les jeux vidéo les ont aidés à traverser des moments difficiles dans leur vie (52 % à l'échelle mondiale).

Publicité

Le jeu crée des aptitudes pour le travail

Les jeux vidéo ne sont pas nécessairement vus comme un divertissement passif : le sondage met notamment en lumière que 80 % des joueurs et joueuses du Québec (77 % au Canada) croient qu’ils améliorent leurs capacités cognitives, contre 69 % à l’échelle mondiale.

Même son de cloche pour 77 % de personnes répondantes au Québec, qui affirment que ces productions améliorent leurs compétences en matière de résolution de problèmes (84 % au Canada, et 69 % à l’international), et qu’elles développent leurs compétences de collaboration et aptitudes de communication pour 63 % d’entre elles (71 % au Canada, 58 % à l’international).

Le rapport Le pouvoir du jeu confirme à l'échelle mondiale ce que nous avons observé dans notre étude canadienne de 2022, soit que les jeux vidéo rassemblent les gens et renforcent la communauté.

Ce sondage mondial illustre que les bienfaits sociaux et émotionnels du jeu vidéo sont ressentis par une base diversifiée de joueurs de partout sur la planète qui jouent à des jeux vidéo pour s'amuser, se détendre et atténuer leur stress. Ils partagent également de plus en plus cette expérience avec leur famille et une communauté grandissante d'amis en ligne , résume-t-il.