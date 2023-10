Le groupe Salebarbes reçoit le prix Acadie-Québec

Le prix Acadie-Québec 2023 a été attribué au groupe Salebarbes, à l’issue d’un concert qu’il a offert dans la région de Lanaudière au Québec.

Cette distinction vise à saluer la contribution de cette formation musicale à l’établissement et à la consolidation des relations entre le Québec et l’Acadie , assure la Société nationale de l'Acadie qui décerne ce prix chaque année 2006 avec le Bureau du Québec dans les Provinces de l’Atlantique.

Parmi les anciens récipiendaires, on trouve notamment Antonine Maillet, Édith Butler, Phil Comeau ou encore le journal La Voix acadienne.

C’est vraiment un velours de recevoir un beau prix comme ça surtout que la connexion Acadie-Québec c’est quelque chose qu’on a cœur. On fait partie de la francophonie canadienne. Pour cela, il nous faut briser les frontières en nous tenant ensemble , estime Kevin McIntyre, un des membres du groupe.

Salebarbes est composé de membres originaires du Québec et de l’Acadie. On trouve que ça nous représente bien ce prix-là , ajoute un Kevin McIntyre souriant.

On était surpris et on était vraiment content parce que c'est un prix qui a quand même de l'envergure. J'ai regardé la liste de ceux qui l'ont reçu depuis 2006 et c'est vraiment spécial que ce soit nous autres parce qu'il y a vraiment des gros noms qui l'ont déjà reçu et qui ont fait du travail extraordinaire , poursuit Kevin McIntyre.

Le groupe Salebarbes a été récompensé par le prix Acadie-Québec. (Photo d'archives) Photo : ICI ARTV

La formation musicale incarne la complicité et l’amitié entre les deux peuples , juge la SNA .

Elle met, par ailleurs, en valeur les cultures de chacun.

Acadie ou Québec, c’est la même aventure française dans les Amériques et la même volonté d’affirmer la fierté de la langue française, en plus du goût de fêter en français , affirme Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Le groupe Salebarbes représente, selon nous, l’ultime personnification de l’Acadie, du Québec, de l’Acadie au Québec et du Québec en Acadie , renchérit Martin Théberge, président de la Société Nationale de l’Acadie.

Avec les informations de Kristina Cormier