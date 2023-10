L’homme accusé d'avoir proféré des menaces envers les premiers ministres reste détenu

L'homme de 30 ans accusé d'avoir proféré des menaces envers les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault sur le réseau social TikTok, Germain Lemay reste détenu, a tranché le juge Paul Dunnigan vendredi au Palais de justice de Sherbrooke.

Cette décision fait suite à la présentation de la preuve de la procureure des poursuites criminelles et pénales Geneviève Crépeau dans le cadre de l'enquête sur remise en liberté.

Une ordonnance de non-publication nous interdit de rapporter le contenu de cette preuve.

Paul Dunnigan a indiqué vendredi que Germain Lemay représentait un risque pour le public.

L'avocat de la défense, Michel Dussault, a l'intention d'analyser la décision et d'en discuter avec son client. Il soutient être prêt à déterminer une date de procès rapidement. La date du procès pourrait être décidée mardi prochain.

Germain Lemay fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux premiers ministres François Legault et Justin Trudeau et d’avoir menacé de causer la mort ou des lésions corporelles à tout policier qui pourrait se présenter chez lui, ainsi qu’à un agent de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il est aussi accusé en lien avec avec port et entreposage d'arme.

Avec les informations de René-Charles Quirion et Zoé Bellehumeur