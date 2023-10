Le NPD accuse le gouvernement de laisser les écoles de la Saskatchewan « s’écrouler »

Alors que les députés de la province sont de retour à l'Assemblée législative, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD), Carla Beck, accuse le gouvernement de laisser les écoles de la province « s'écrouler ».

Le NPD accuse également le gouvernement de Scott Moe d'ignorer les parents d'élèves du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française, dont il déplore l'état. Mardi, Carla Beck a d'ailleurs pris la parole devant l'école qui a été endommagée dans les dernières semaines.

Elle affirme que le Parti saskatchewanais consacre plutôt ses efforts à débattre de la nouvelle politique sur l'identité de genre dans les écoles.

Il y a un trou dans le toit de cette école et le premier ministre a convoqué un débat d'urgence sur les noms que les enfants se donnent dans la cour de récréation , lance Carla Beck.

Nos écoles s'écroulent littéralement sous nos yeux et les parents s'inquiètent à juste titre du fait que le gouvernement ne se préoccupe pas des questions les plus importantes.

Le NPD souligne que 200 membres de la communauté fransaskoise ont signé une pétition qui vise à dénoncer les conditions dans le Pavillon Monique-Rousseau. La pétition appelle aussi à la construction d’une nouvelle école primaire francophone de Saskatoon.

En juin dernier, le ministre provincial de l’Enseignement supérieur, Gordon Wyant, ainsi que le porte-parole néo-démocrate en matière d'éducation, Matt Love, ont visité le Pavillon pour constater l’état du bâtiment.

Aujourd'hui, ce dernier déplore que les choses n’aient pas changé depuis leur dernière visite. Nous espérons aujourd'hui que le gouvernement va enfin écouter tous les parents et se mettre au travail , lance-t-il.

Il est tout simplement injuste que le Parti saskatchewanais choisisse les parents qu'il souhaite écouter. Ce gouvernement a le devoir d'écouter tous les parents.

Cathlea Ward a des enfants qui fréquentent le Pavillon Monique-Roussseau. Elle estime que le gouvernement n'agit pas alors qu’il y a plusieurs problèmes qui touchent l'établissement.

Le 1er octobre, le Pavillon était d'ailleurs fermé en raison d’une infiltration d’eau dans l'établissement, ce qui inquiète Cathlea Ward. Qu’est-ce qu’on va faire comme parents? demande-t-elle.

Elle appelle aussi la province à écouter les parents francophones de la Saskatchewan. Nous avons deux choix à Saskatoon pour les garderies en français. Il n'y a pas d'autres options. Je ne pense pas que le gouvernement écoute les familles francophones ici.

En plein débat sur la nouvelle politique gouvernementale sur l'identité de genre dans les écoles de la province, Cathlea Ward estime que le gouvernement de Scott Moe ne se concentre pas sur les « vrais problèmes en éducation ».

On n’a pas d’air conditionné, ma fille est sur le deuxième étage et il fait chaud. Nous avons trop d’élèves dans l'école. Ça, c’est le problème, des classes où il y a trop d'élèves et une école avec des inondations.