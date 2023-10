Accident mortel à Buckingham : plusieurs accusations portées contre le conducteur

Le conducteur impliqué dans l’accident mortel qui a coûté la vie à deux jeunes hommes la fin de semaine dernière dans le secteur de Buckingham à Gatineau fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort.

Mardi, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a précisé la nature des accusations portées contre Jason Chénier-Beaulne, un Gatinois de 18 ans qui était au volant lorsque la voiture a violemment heurté des poteaux électriques, tôt dimanche matin, près de l'intersection de l'avenue de Buckingham et de la rue Maclaren.

Les passagers, âgés de 16 et 18 ans, n'ont pas survécu.

L’identité des victimes est actuellement protégée en vertu d’une ordonnance de non-publication du tribunal.

En plus des accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé des accusations de conduite dangereuse et de défaut d'arrêter lors d'un accident ayant causé la mort.

Une capture d'écran de la page Facebook de Jason Chénier-Beaulne. Cette photo ci-haut était accompagnée d'un message qui se lisait comme suit : « Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas, car je souriais ».

Nous invitons [...] les jeunes à discuter respectueusement entre eux pour se rappeler, l'un et l'autre, que personne n'est invincible et que la vitesse tue, tout comme la conduite avec les capacités affaiblies qui est facilement évitable. Malheureusement, une tragédie comme celle-là rappelle avec brutalité que ça n'arrive pas qu'aux autres , a indiqué Patrick Kenney, porte-parole du SPVG par voie de communiqué.

Du soutien psychologique offert aux élèves

C’était un retour en classe difficile, mardi, pour des élèves du Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (CSSCV) qui ont appris la mort de deux anciens élèves du centre. Près de trois jours après le drame, la secousse est toujours vive dans la communauté.

Des gerbes de fleurs reposent près du lieu de l'accident. (Photo d'archives)

Plusieurs anciens camarades des deux victimes ont partagé des témoignages empreints d'émotion à la suite de ce drame sur les réseaux sociaux.

Face à cette tragédie, le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées a indiqué par courriel à Radio-Canada que du soutien psychologique avait été déployé dans les écoles fréquentées par les deux jeunes hommes.

Je vous confirme que des équipes d'intervention psychosociale étaient présentes, à la rentrée des classes, dans les établissements du CSSCV qui étaient fréquentés par les personnes impliquées et où des élèves ainsi que des membres du personnel étaient susceptibles d'être affectés par cette tragédie .

Selon le syndicat du personnel professionnel, des psychologues, psychoéducatrices et agentes de réadaptation ont été déployées par le centre de services scolaires.

Un appel à la modération sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, le SPVG a tenu à inviter les gens à modérer leurs propos relatifs au drame sur les réseaux sociaux et à rappeler qu'aucun propos menaçant ou débordement ne sera toléré .

Dans son communiqué, la police de Gatineau encourage les parents à encadrer l'utilisation des médias sociaux de leurs enfants en leur proposant notamment de cesser de partager des messages ou vidéos choquantes.

Les familles des victimes et du jeune accusé sont ébranlées et vivent des moments extrêmement pénibles, tout comme les amis de ces trois jeunes hommes.

Le SPVG rappelle également aux administrateurs de pages sur les réseaux sociaux qui partagent des commentaires concernant ce drame qu'ils ont la responsabilité de modérer les commentaires haineux ou menaçants pour éviter d'exacerber les tensions face à cette situation difficile .

En tant que policiers et policières, nous sortons de notre réserve habituelle pour demander à la population de réfléchir avant d'écrire des commentaires sur les réseaux sociaux ou de communiquer avec les familles impliquées ou l'accusé. Nous comprenons la tristesse, la colère et les émotions fortes qui résultent de tels événements, mais vous devez savoir qu'en tant que service de police, toute action potentiellement criminelle, peu importe le contexte ou la personne visée, sera prise au sérieux et pourrait faire l'objet d'accusations criminelles , souligne l'agent Patrick Kenney, dans le communiqué du SPVG .

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et Mama Afou