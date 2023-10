Enfant mort d’un coup de trottinette à Shippagan : le dossier confié à la Couronne

Le dossier de la mort d’un enfant de 11 ans à la suite d’un coup de trottinette en novembre 2022 à Shippagan, dans la Péninsule acadienne est désormais dans les mains des procureurs de la Couronne.

Onze mois et cinq jours se sont écoulées depuis le mort de son fils, a calculé Steve Haché, le père de la jeune victime Thomas Haché.

Mardi matin, lui et d’autres membres de la famille avaient rendez-vous au bureau du détachement de la GRC à Lamèque. Pendant près d'une heure, ils ont discuté avec le sergent Jesse Brideau, de l'Escouade des crimes majeurs de la GRC, pour avoir un compte-rendu des démarches depuis la tragédie.

Ouvrir en mode plein écran Le bureau du détachement de Lamèque de la GRC, dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

À sa sortie, la famille s’est abstenue de tout commentaire.

Le sergent a affirmé à Radio-Canada Acadie que la famille a été rencontrée pour être informée des récents développement. Il assure que l’enquête suit son cours et que le dossier est désormais entre les mains des procureurs de la Couronne, qui doivent déterminer si des accusations seront portées ou non.

Aucune date n'a été avancée. À l'heure actuelle, il n'y a toujours aucune accusation dans le dossier.

Une tragédie

Au moment des faits, la police avait affirmé que selon les premières constatations un garçon de 11 ans avait été frappé au visage avec une trottinette par un garçon de 15 ans .

L'adolescent de 15 ans avait été arrêté, puis relâché par la police. Aucune accusation n'avait été portée contre lui.

À la suite de l'agression, Thomas Haché avait été hospitalisé à Tracadie, dans la Péninsule acadienne, avant d’être transféré à l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax, où il a rendu son dernier souffle.

L’élève de l’école primaire L’Envolée de Shippagan avait d'abord sombré dans le coma et avait reçu des soins pour des blessures sérieuses, dont une fracture du crâne.

Cette histoire a semé la consternation dans la communauté de Shippagan et des environs. Une envolée de ballons en mémoire du jeune disparu a également eu lieu. Une campagne de sociofinancement avait aussi été mise en place pour aider la famille de la jeune victime.

L'adolescent de 15 ans avait été entendu le 26 janvier au tribunal de la jeunesse, mais la cause avait été reportée au 30 janvier en raison d’une tempête. Lors de cette deuxième comparution, la cause a été ajournée et aucune date de reprise n’a été décidée.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue