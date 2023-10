Le MBAM veut récolter 100 millions $ en dons philanthropiques

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) veut récolter 100 millions de dollars en dons au cours des cinq prochaines années.

C'est l'un des objectifs qui se trouve au premier plan stratégique du MBAM, dévoilé en conférence de presse, mardi. Sa fondation a annoncé que 80 % de la cible philanthropique pour cette année était déjà atteinte.

Des dons recueillis, 64 % seront utilisés pour soutenir la collection et la programmation des expositions, une autre tranche de 21 % pour des projets spéciaux et 15 % pour des projets communautaires et d'accessibilité.

Le MBAM souhaite entre autres établir un nouvel espace d'exploration de l'art québécois et canadien. Le musée espère ouvrir cet espace à de nouvelles voix et ainsi inspirer un nouveau regard sur l'histoire de l'art , a dit la conservatrice Marie-Dailey Desmarais.

L'institution a également annoncé qu'elle renouvelle le mandat de directeur général de Stéphane Aquin pour une durée de trois ans.