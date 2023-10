Le Hamas détiendrait près de 150 otages depuis son attaque-surprise contre Israël. Une situation sans précédent pour l'État hébreu, qui semble toutefois déterminé à mener une vaste offensive terrestre dans la bande de Gaza, malgré les risques encourus, selon des experts interrogés par Radio-Canada.

Israël a promis une vengeance terrible après l’attaque la plus sanglante de son histoire, qui a été menée samedi dernier par le Hamas et qui a fait plus de 900 morts.

Depuis, l’armée israélienne a commencé à pilonner la bande de Gaza, procédant à des frappes aériennes d’une rare intensité dans lesquelles 830 Palestiniens ont péri.

Avec la mobilisation de plus de 360 000 réservistes, plusieurs experts indiquent qu’Israël semble se préparer à mener une vaste opération terrestre pour détruire les capacités militaires du Hamas. Une opération qui risque d’être compliquée par la présence, dans ce petit territoire densément peuplé, de près de 150 otages militaires et civils, incluant des enfants, des femmes et des vieillards.

Le Montréalais Alexandre Look était en visite en Israël lorsqu'il a été tué par des combattants du Hamas.

Plusieurs étrangers et binationaux se trouvent également parmi ces otages, dont des Américains, des Allemands, des Argentins, des Français et des Canadiens. Une grande partie d'entre eux ont été enlevés alors qu'ils participaient à un festival de musique dans un champ, non loin de la bande de Gaza. Les corps de près de 250 personnes, dont un Montréalais, ont d'ailleurs été retrouvés non loin du site de ce festival, au milieu d'un désert.

Dans un communiqué, Abou Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas, a affirmé avoir caché des dizaines d'otages dans des lieux sûrs et des tunnels dans la bande de Gaza. Il a également menacé d’exécuter un otage pour chaque frappe sans préavis contre des habitations à Gaza.

Israël a déjà fait face à des situations de prise d’otages depuis sa création, mais il n’y a jamais eu un cas comme celui-ci , dit à Radio-Canada Raphael S. Cohen, du centre de recherche RAND, qui conseille l’armée américaine en matière de stratégie de défense.

Le militaire franco-israélien Gilad Shalit en compagnie de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, à l'Élysée, quelques mois après sa libération par le Hamas en février 2012.

Il rappelle qu’en 1976, des commandos israéliens avaient pris d’assaut l’aéroport d’Entebbe, en Ouganda, pour libérer plus de 100 Israéliens détenus en otage par des pirates de l’air palestiniens.

En 2011, Israël a accepté de relâcher plus de 1000 prisonniers palestiniens en échange de la libération par le Hamas du militaire franco-israélien Gilad Shalit, détenu dans la bande de Gaza depuis 2006.

Je ne pense pas qu’un tel scénario se reproduira aujourd’hui étant donné l’ampleur de la brutalité de l’attaque du Hamas , estime M. Cohen, affirmant que l’opinion publique en Israël n’est pas encline à négocier à ce stade-ci .

Selon ce spécialiste de la sécurité au Moyen-Orient, la présence des otages dans la bande de Gaza risque de compliquer toute intervention de grande envergure de l’armée israélienne dans ce territoire, mais cela ne va pas limiter sa réponse , ajoute cet ancien lieutenant-colonel de l’armée américaine.

Je ne pense pas que les 150 otages vont empêcher Israël de mener une opération terrestre dans la bande de Gaza. Au contraire, je pense que cela va même encourager ce scénario.

Des citoyens palestiniens évacuent leurs maisons endommagées par les frappes aériennes israéliennes, dans la ville de Gaza.

Jérôme Pellistrandi, général de l’armée française et rédacteur en chef de la revue Défense nationale, est du même avis. Selon lui, Israël prendra le temps nécessaire pour libérer ses otages, ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, voire des années .

Au micro de l'émission Tout un matin, M. Pellistrandi a toutefois concédé que la principale difficulté de l’armée israélienne sera d’éviter les pertes civiles lors d’une éventuelle opération terrestre dans la bande de Gaza, mais, ajoute-t-il, la volonté de représailles en Israël est supérieure aux risques encourus .

L’humiliation a été trop importante pour l’armée israélienne. Elle ne peut pas rester indifférente à ce qui s’est passé et je pense qu’il y aura des opérations terrestres pour la libération des otages.

C’est ce que souhaite Myriam Azogui-Halbwax, une Canado-Israélienne qui a quitté Montréal il y a sept ans pour s’établir en Israël, non loin de Tel-Aviv, dans le centre du pays. Directrice des missions du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) en Israël, elle affirme que toute la population israélienne aujourd’hui, même le militant le plus pacifiste, ne cherche que ça : aller dans Gaza pour libérer les otages .

Des policiers évacuent une femme et un enfant d'un site touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, à Ashkelon, dans le sud d'Israël, samedi dernier.

Ce n’est même pas une histoire de vengeance, c’est une histoire d'humanité, ajoute cette mère de trois filles. C’est abominable, je ne peux pas imaginer la peur que ressentent les familles [...] et je ne peux pas croire que mon pays n’irait pas les récupérer.

Elle raconte toutefois être très angoissée par rapport à la situation et dit craindre un élargissement du conflit, notamment dans le nord d’Israël, avec le Liban.

Sa fille de 19 ans effectue depuis un an son service dans l’armée israélienne en Cisjordanie, mais elle risque d’être déployée vers le nord ou encore vers la bande de Gaza.