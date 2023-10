Ottawa nomme deux juges francophones au Nouveau-Brunswick

Les avocats Stephen J. Doucet et Maya Hamou sont nommés juges à la Cour du Banc du Roi au Nouveau-Brunswick.

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, a annoncé ces nominations mardi. Elles surviennent dans un contexte de pénurie de juge. La juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick alertait récemment sur la gravité de la situation dans la province.

Trois postes à temps plein étaient à pourvoir dont un depuis deux ans. Une situation qui entraîne des délais dans le traitement des dossiers, selon elle. Il ne reste donc plus qu'un seul poste à combler.

Stephen J. Doucet, avocat à Bouctouche, devient juge à Miramichi, et Maya Hamou, agente d’audience au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, devient juge à Moncton. Ils sont tous deux diplômés de l’Université de Moncton, entre autres.

Le juge Doucet compte 29 ans d’expérience en tant qu’avocat, notamment dans les domaines du droit de la famille, du droit des successions et du droit immobilier. Il a été président de la Commission de recours de la santé mentale au Nouveau-Brunswick et membre de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme du Nouveau-Brunswick.

La juge Maya Hamou compte près d’une dizaine d’années d’expérience au Bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick. Devenue agente d’audience au ministère de la Justice et de la Sécurité publique en 2019, elle a notamment tenu des audiences d’urgence en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes et à titre d’adjudicatrice de la Cour des petites créances.

Les deux nouveaux juges ont aussi été membres ou dirigeants de divers comités du Barreau du Nouveau-Brunswick et du Barreau canadien.