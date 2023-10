Un bris de génératrice du NM Radisson et une longue attente d'autorisation de Transports Canada sont à l'origine du bris de service à la traverse de L'Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive lundi, explique le maire, Chrystian Dufour.

Selon des témoins qui étaient à L'Isle-aux-Coudres, plus de 300 véhicules faisaient la queue sur plus d’un kilomètre et demi quand le navire a repris le service vers 14 h 30.

À la suite de la situation de la fin de semaine, le NM Radisson continue d’assurer le service entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive actuellement. Cependant, il a des limitations concernant les véhicules lourds, de plus de 45 pieds , indique Bruno Verreault, porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Cascade de bris et problèmes

Le NM Radisson avait été déployé à la traverse afin d’assurer un service fiable et prévisible à la clientèle de la traverse de L’Isle-aux-Coudres par la STQ à la suite d’un bris sur le propulseur d’étrave du NM Félix-Antoine. Ce dernier est toujours en réparation en cale sèche au chantier Davie, à Lévis.

Le deuxième navire loué par la STQ pour assurer le service de traverse, le NM Svanoy, a dû cesser les traversées en raison de problèmes avec le moteur.

Il est nécessaire de commander des pièces qui proviennent d’Angleterre. Il faudra quelques jours avant de recevoir les pièces requises, les installer à bord du navire et reprendre le service.

Ouvrir en mode plein écran Le NM Svanoy est loué à la STQ comme navire de renfort pour la traverse L’Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Le navire principal de la traverse, le NM Joseph-Savard a quitté le service au printemps 2021 pour une modernisation de mi-vie. Les travaux devaient se terminer en janvier 2022, mais un problème de non-conformité bloque toujours sa remise en service.

À quand le retour du Joseph-Savard?

Lors d’une rencontre houleuse avec les citoyens de L’Isle-aux-Coudres le 9 mai dernier, le vice-président de l'exploitation à la STQ , Pascal Larose, a affirmé que des tests en mer devaient avoir lieu au mois de juin pour tenter de trouver une solution à une non-conformité de Transports Canada en lien avec la ventilation des moteurs. Il affirmait alors ne pas pouvoir avancer une date de remise en service avant ces tests.

La STQ n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada sur les résultats de ces tests.

Ouvrir en mode plein écran Le NM Joseph-Savard a été de retiré de service au printemps 2021 pour une modernisation de mi-vie et n'est toujours pas de retour à la traverse L'Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive. Photo : Radio-Canada / Eric Careau