Ricardo Trogi tourne 1995 au Québec, au Maroc et au Népal

Le réalisateur québécois débute mardi le tournage de son neuvième long-métrage, 1995. Ce dernier nous ramène presque 30 ans en arrière alors que le cinéaste était prêt à abandonner son rêve, avant de s’embarquer dans l’aventure de la Course destination monde.

Annoncé il y a quelques mois, 1995 est le quatrième film autobiographique d’une série amorcée en 2009 avec 1981, et qui comprend également 1987 et 1991. L’acteur Jean-Carl Boucher est de retour dans la peau du réalisateur, âgé dans ce dernier volet de 24 ans.

Ricardo Trogi a participé à la saison 1994-1995 de cette émission de télévision diffusée entre 1988 et 1999 à Radio-Canada, qui offrait la chance à des cinéastes en herbe de réaliser des courts métrages de quatre minutes dans différentes régions du monde.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Carl Boucher interprète Ricardo Trogi dans «1991» Photo : Go Films

Elle a permis à plusieurs réalisateurs et réalisatrices de s’illustrer en début de carrière, notamment Robin Aubert, Philippe Falardeau et Denis Villeneuve.

On retrouve [Ricardo] à mi-chemin dans cette course télévisée alors qu’il vient de débarquer en Égypte , explique-t-on dans un communiqué. Traversant plus d’une difficulté pour réaliser un reportage sur l’excision, Ricardo remettra en cause un tas de choses, dont sa propre nature. Est-il ou non un véritable artiste?

Le film produit par Marie-Claude Poulin met aussi en vedette Sandrine Bisson, Myriam Gaboury, Mickaël Gouin, Olivier Aubin, Marie-Josée Bastien et Guillaume Gauthier, parmi tant d’autres. Le tournage se poursuivra jusqu’au 12 décembre à Montréal et Québec, mais aussi au Maroc et au Népal. 1995 doit sortir en salles l’été prochain.