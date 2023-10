Les équipes de soccer de l’Université du Cap-Breton veulent battre des records

Quan Ze Cunha a rencontré pour la première fois un recruteur de football de l'Université du Cap-Breton, il ne savait pas où se trouvait l'université.

Le portugais s’est vite rendu compte du succès du programme de soccer et il a choisi de rejoindre l’équipe. Lorsqu'il a vu les banderoles du championnat accrochées dans le gymnase de l'université, il savait qu'il avait fait le bon choix.

L'équipe masculine de soccer des Capers souhaite remporter un septième championnat consécutif de sport universitaire en Atlantique, ce qui constituerait un record pour la conférence.

Ze Cunha croit qu’ un petit campus avec un niveau de performance élevé est une bonne affaire.

C'est une bonne pression d'avoir des étudiants-athlètes comme moi qui viennent ici et qui veulent performer à un niveau plus élevé , dit-il. Nous voulons gagner des trophées et nous voulons nous développer en tant que joueurs!

Au cours du championnat actuel, l’équipe n’a jamais terminé en dessous de la quatrième place du tournoi national. Ils ont remporté l'or en 2017.

Nous sommes capables de le faire parce que nous avons une culture bâtie autour de l'idée d'une mentalité de gagnant , explique l'entraîneur-chef Deano Morley. Tout ce que nous faisons repose sur l'idée que gagner est une habitude.

L'entraîneur-chef féminin Ness Timmons, à gauche, et l'entraîneur masculin Deano Morley, affirment que leurs équipes sont capables de rivaliser avec celles des grandes universités.

À l'approche des dernières semaines de la saison régulière, les Capers occupent le troisième rang au classement national derrière l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Montréal, des écoles dont la population étudiante est 10 fois plus nombreuse que celle de l’Université du Cap-Breton.

L'équipe féminine des Capers vise également un record à l'approche des séries éliminatoires. Si l'équipe remporte la bannière du Sport universitaire de l’Atlantique pour une 13e fois, elle dépassera le record de Dalhousie.

Ally Rowe, l'actuelle meilleure buteuse de l'équipe, savait que l'université était parmi les meilleures du pays lorsqu'elle a été recrutée. La jeune femme de Kitchener en Ontario s’est tout de suite sentie chez elle sur le campus et dans la communauté. Elle s'est dite frappée par l'accueil familial qui règne parmi les joueurs et la communauté.

C'était tout simplement incroyable , dit Alliyah Rowe. Je savais que je pouvais vivre ici pendant au moins cinq ans!

L'équipe féminine de l'Université du Cap-Breton est septième au classement national et poursuit son premier titre national depuis 2007.

Ness Timmons, qui en est à sa 26e année comme entraîneur-chef de l'équipe, admet que ç’a été beaucoup de travail pour amener les deux programmes de soccer là où ils en sont.

Le nom de l'Université du Cap-Breton ou des Capers est synonyme d'excellence en soccer partout au pays , dit-il. Les clubs, les écoles, les entraîneurs et les académies, ils ont entendu parler de nous!

L’équipe masculine des Capers sera l’hôte du tournoi national de cette année, qui débutera le 9 novembre.

Avec les informations de Matthew Moore de CBC