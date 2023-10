Un livre pour enfant de Marie-Louise Gay mis à l’index en Alabama, car son nom est « Gay »

Une bibliothèque publique de l'Alabama a ajouté par erreur un livre pour enfants à une liste de titres potentiellement inappropriés parce que le nom de famille de l'autrice est Gay.

Raconte-moi une histoire Stella, un album pour enfants de l'autrice québécoise Marie-Louise Gay, se trouve sur une liste de livres susceptibles d'être retirés de la section pour enfants de la bibliothèque publique du comté de Huntsville-Madison en raison de contenus sexuellement explicites . Or, le livre parle d’un frère et d’une sœur qui lisent ensemble en construisant une niche pour chiens. La directrice administrative de la bibliothèque, Cindy Hewitt, a confirmé au média AL.com que le livre a été ajouté à la liste par erreur à cause du mot-clé gay .

Ouvrir en mode plein écran Couverture du livre «Raconte-moi une histoire Stella» de Marie-Louise Gay Photo : Éditions Dominique et compagnie

Au total, 233 livres devaient être révisés et potentiellement déplacés. Nous voulions être proactifs et permettre au personnel de notre bibliothèque d'examiner notre collection et de prendre des décisions concernant le transfert de documents vers un groupe plus âgé, sans que quelqu'un de l'extérieur nous dicte quoi faire , a-t-elle déclaré.

Le processus de censure a été interrompu à la suite de réactions négatives du public. Kirsten Brassard, attachée de presse de Mme Gay chez Groundwood Books, a déclaré que cet évènement envoyait un message haineux de la part d'une bibliothèque publique. Cela prouve, comme toujours, que la censure ne consiste jamais à limiter l'accès à tel ou tel livre. C’est un message envoyé aux enfants qui sous-entend que certains sujets et certaines personnes ne méritent pas d’être reconnus ou pris en considération , a déclaré Mme Brassard.

Âgée de 71 ans, Marie-Louise Gay œuvre en littérature jeunesse comme écrivaine et illustratrice depuis les années 1980.

Avec les informations de Associated Press