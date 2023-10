Saint-Pierre-Jolys est le premier village à adopter un modèle pour le bilinguisme

Saint-Pierre-Jolys est le premier village au Manitoba à adopter la première et la deuxième lecture du Modèle de maturité municipale (3M) au mois de septembre.

Proposé par l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), le modèle servira à standardiser les engagements et les règlements municipaux des services bilingues afin d'obtenir plus de financement.

Pour y parvenir, la mise en place de la feuille de route permettra de déterminer, d’une manière uniforme, les faiblesses des services bilingues des villages. Cet encadrement aidera à recevoir du financement du gouvernement provincial et fédéral pour offrir l’appui nécessaire aux municipalités rurales.

Le maire de Saint-Pierre-Jolys, Raymond Maynard, dit qu'il s’agit d’une étape importante pour sa communauté, qui a toujours été considérée comme un village bilingue .

Il ajoute que, comme Saint-Pierre-Jolys a été une municipalité fondatrice de l’ AMBM, en 1989, c’est son devoir de continuer d’offrir des services de haute qualité.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Pierre-Jolys et vice-président de l’AMBM, Raymond Maynard, dit que l’adoption du 3M est « quelque chose qui est fantastique », si le village reçoit du financement provincial et fédéral. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Notre francophonie est très forte , dit-il. Alors on a trouvé que le 3M, c'est un modèle qui nous aide à continuer ce qu'on a déjà commencé et ça l'améliore. C'est tout simplement quelque chose qui va mettre notre village d'avance dans la francophonie et le bilinguisme.

La résolution certifiée de Saint-Pierre-Jolys est maintenant soumise à l'approbation du ministère des Relations municipales. Si le Ministère l'approuve, le village passera à la troisième lecture et le 3M sera adopté.

Les difficultés de la réalité rurale

La directrice générale de Saint-Pierre-Jolys, Tina Bubenzer, affirme que l'offre de services dans les deux langues officielles est un défi.

Ce processus nécessite le financement double dont un village unilingue a besoin pour, par exemple, traduire les documents municipaux, les panneaux et les procès-verbaux.

C'est dur de trouver des sous des fois pour faire des choses comme ça , ajoute Mme Bubenzer.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du village, Tina Bubenzer, explique que le 3M aidera aussi à démontrer aux étudiants et aux jeunes de Saint-Pierre-Jolys « ce que c’est d’être un fier francophone ». Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Selon elle, l’outil de performance permettra de justifier leurs dépenses aux résidents anglophones qui ne comprennent pas pourquoi c'est important qu'on garde [les services bilingues] .

On peut montrer que c'est important de garder la francophonie parce que c'est notre culture, mais aussi ça nous donne de l'argent supplémentaire , précise la directrice générale.

Offrir des services plus avancés

Trois catégories particulières seront évaluées dans la feuille de route : la prestation de services et les communications avec le public, la gouvernance, le leadership et les orientations stratégiques, ainsi que la gestion des personnes. Ensemble, ces catégories principales regroupent 20 indicateurs.

Une fois adopté dans une municipalité, le 3M évaluera son niveau de maturité de base selon les indicateurs. Ceci permettra d’évaluer le financement nécessaire.

Ensuite, une réévaluation annuelle aura lieu afin de suivre son progrès et de déterminer les indicateurs prioritaires de la région. Cette structure sera en mesure de chiffrer notre engagement pour qu'on puisse développer un partenariat plus solide avec le provincial et le fédéral , note le chef de la direction de l' AMBM , Justin Johnson.

On espère recevoir un financement stable et prévisible pour nos membres pour que les services dans les deux langues officielles soient offerts pour les prochaines générations.

Le 3M inspirera d'autres municipalités non membres à considérer de devenir membres et de s'engager à offrir des services dans les deux langues officielles, à encourager l'économie locale qui valorise le bilinguisme , estime-t-il.