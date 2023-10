Le livre est sur un piédestal à Sherbrooke avec la tenue, jusqu’à dimanche, du Salon du livre de l’Estrie. Cette 45e édition prévoit une programmation riche et diversifiée, préparée soigneusement par une équipe qui voue un grand amour au livre, mais qui adore aussi carburer à l'adrénaline.

Il faut quand même aimer travailler sous pression quand on a la responsabilité d’organiser un événement d’envergure comme celui qui se tiendra du 12 au 15 octobre. On sent d’ailleurs une certaine effervescence dans les locaux de la petite équipe qui s’affaire à tout mettre en place à moins d’une semaine de l’ouverture officielle. Une de ses membres s’excuse au passage de ne pas avoir eu le temps de débarrasser des objets encombrants qui devront être chargés et acheminés au Centre de foires.

Une course contre la montre

On est beaucoup dans l'impression des documents, explique la coordonnatrice à la jeunesse de l’événement, Odélie Charest. Préparer aussi nos bénévoles pour que sur place, tout se déroule bien avec les écoles et avec les auteurs. On s'assure que tout le monde ait son horaire, son hébergement, son transport, et on règle les derniers détails techniques.

Ouvrir en mode plein écran Odélie Charest est coordonnatrice jeunesse au Salon du livre de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Odélie en a manifestement plein les bras, mais on la sent bien accrochée à la barre, même si ça tangue un peu. On a le contrôle, sauf sur ce qu'on ne contrôle pas! lance-t-elle avec humour. On a eu des annulations cette semaine. Il y a des gens qui ont la COVID qui ne pourront pas être présents, alors on cherche à les remplacer.

Ces imprévus ajoutent un stress que ressent aussi sa collègue, Noémi Blom, qui, comme elle, était de l’édition de l’an dernier. La coordonnatrice à l'aménagement et à la logistique renchérit sur l’immensité de la tâche à accomplir.

Il y a tellement de gens à gérer , indique celle qui s’occupe notamment du plan d’aménagement des kiosques et de la location d'équipements. Elle s’occupe aussi des courriels du Salon. Il va sans dire que les demandes d’information sont nombreuses, surtout à quelques jours de l’événement. Il y a les exposants, les partenaires, les animateurs. Justement, tantôt, j'étais en train de faire imprimer les étiquettes pour les accréditations. Il y en a au-dessus de 1000 cette année. C’est beaucoup de gestion de gens, et les besoins de chacun qui sont différents. Un travail qui en vaut grandement la chandelle, souligne-t-elle.

J'aime le pouvoir qu'un livre peut avoir. Que ce soit un livre de fiction qui te transporte dans un autre monde et te change les idées ou un livre de croissance personnelle qui te donne des trucs pour t'améliorer. Je trouve ça vraiment impressionnant de constater l’impact de la littérature dans la vie des gens.

Grande fête

Le Salon du livre de l'Estrie est une grande fête, juge sa nouvelle directrice générale, Catherine Jacques. Celle qui a dans le passé travaillé dans l’organisation d'événements culturels et dans l’édition de magazines veut démocratiser encore plus ce rassemblement annuel, pour que tout le monde y trouve sa place.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Salon du livre de l'Estrie, Catherine Jacques. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'attirer un grand public, de faire un salon hyper attirant, chaleureux et dynamique , explique celle qui est arrivée il y a à peine un mois et demi. Elle ajoute du même coup que le salon doit continuer à miser sur son grand bassin d’auteurs régionaux, l’un de ses grands atouts, selon elle. L'activité littéraire en Estrie est vraiment importante. On est chanceux d'avoir cette force-là.

Publicité

Le téléphone se fait entendre. La directrice générale a elle aussi beaucoup à voir entre les contrats, les subventions et les ententes avec les partenaires, sans qui un événement pareil ne pourrait avoir lieu.

Créer une expérience inoubliable

Si les journées sont bien chargées pour la dynamique équipe avant le coup d’envoi, elles le sont davantage lorsque le signal de départ est donné. Chaque membre de l’équipe doit compter sur sa capacité à s’adapter et à rebondir, peu importe les circonstances. Ce sont des grosses journées, souligne Noémi Blom. On est au Centre de foires à partir de 7 h du matin jusqu'à 22 h ou 23 h. Parfois, il y a aussi des événements « hors les murs , alors on quitte le Centre de foires et on s'en va au prochain événement, puis on recommence le lendemain. »

Ouvrir en mode plein écran Noémi Blom est coordonnatrice à la logistique et à l'aménagement au Salon du livre de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Ce n’est toutefois pas un sacrifice pour celle qui a étudié l’édition et l’écriture créative. Baigner dans l’univers du livre semble dans son cas être dans l’ordre des choses, puisqu’aussi loin qu’elle se rappelle, elle s’est toujours intéressée à la littérature. Avant même de savoir écrire, je m'asseyais au bout de la table avec ma mère et je lui disais exactement quoi écrire. J'ajoutais les dessins et je faisais des petits livres pour les donner en cadeau à mon père ou à mes sœurs.

Sa collègue, Odélie, se rappelle pour sa part sa première visite au Salon du livre de Québec avec sa classe. Une expérience enrichissante pour celle qui a étudié en enseignement du français au secondaire. Je me souviens qu’un illustrateur m’avait fait un dessin sur un signet. Ça m'avait marquée de voir quelqu'un qui travaille dans le domaine du livre le faire concrètement devant moi.

Ce que j'aime, c'est vraiment l'événementiel, l'adrénaline. C'est motivant autant que ça peut être fatigant.

En tant que responsable du volet jeunesse, la volonté d’Odélie est justement de rendre l’expérience inoubliable pour les 3500 élèves de l’Estrie qui se rendront au Centre de foires. Le Salon tient aussi des rencontres d’auteurs dans les écoles. Même des Centres de la petite enfance (CPE) seront visités, une nouveauté cette année.

Ouvrir en mode plein écran Le Salon du livre prend forme au Centre de foires de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Il y a aussi chez l’enseignante de formation une volonté de donner ou de redonner le goût de la lecture à ceux qui l’ont perdu. La première compétence d'un enseignant, c'est d'être un passeur culturel. Il y a cette partie de moi de l'enseignement où la culture est très importante, que je peux mettre en valeur encore plus en travaillant au Salon du livre , ajoute Odélie, avant de se préparer pour une rencontre en ligne. Elle a du pain sur la planche!