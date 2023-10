Pierre Lavoie dénonce la fin de la gratuité pour les jeunes au Mont-Édouard

Le triathlète Pierre Lavoie se réjouit de la mobilisation populaire au Bas-Saguenay pour maintenir l’accès gratuit à la station de ski du Mont Édouard pour les jeunes du secteur.

Une manifestation à ce sujet a réuni une cinquantaine de personnes, lundi, à L’Anse-Saint-Jean. Lors des années précédentes, les enfants de treize ans et moins du Bas-Saguenay pouvaient aller skier gratuitement. Ce privilège vient toutefois d’être aboli en raison de la restructuration financière du centre de ski.

Pierre Lavoie va même jusqu'à souhaiter la gratuité pour tous les jeunes de tout le Saguenay. Photo : Radio-Canada

Pierre Lavoie est contre cette décision. Lui qui est membre du groupe Les amis du Mont Édouard, croit qu’il est possible d’offrir l’accès aux enfants et aux adolescents tout en assurant la viabilité financière de la station de ski. Je suis convaincu qu’on va trouver une solution, mais on ne peut pas abandonner ces jeunes qui ont besoin de développer leurs compétences , indique-t-il.

Celui qui milite depuis plusieurs années pour les saines habitudes de vie craint que la station du Mont-Édouard ne devienne trop élitiste.

Ça va devenir un Tremblant, un Massif et un Mont Ste-Anne, qui est réservé seulement aux riches. C’est une erreur.

Pierre Lavoie va même jusqu’à dire que la gratuité devrait s’appliquer à tous les jeunes du Saguenay.

Avec les informations de Nicolas Saint-Pierre