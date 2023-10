Le PDG de Unity, John Riccitiello, démissionne

John Riccitiello a démissionné de son poste de PDG de Unity, selon ce qu’a annoncé lundi soir l’entreprise derrière l’un des moteurs de jeu les plus utilisés de l’industrie vidéoludique. La société américaine a été vivement critiquée ces dernières semaines concernant sa gestion de l’annonce d’une nouvelle taxe sur les téléchargements de jeux.

Ce fut un privilège de diriger Unity pendant près d'une décennie et de servir notre personnel, notre clientèle, nos développeurs et développeuses ainsi que nos partenaires, qui ont tous et toutes joué un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise , a déclaré John Riccitiello dans un communiqué de l'entreprise annonçant qu'il quitte ses fonctions de PDG .

James Whitehurst, un vétéran du secteur des technologies, doit assurer temporairement la direction de la société pendant que Unity recherche son prochain directeur général.

Fond de controverse

Unity est plongée dans une crise depuis sa décision le mois dernier de facturer 0,20 $ US (0,27 $ CA) chaque fois qu'un jeu opéré grâce à ses logiciels était installé sur un appareil (téléphone intelligent, tablette, console, PC, etc.).

Cette commission – depuis en partie abandonnée – a provoqué la panique mondiale dans l’industrie vidéoludique, surtout auprès des studios indépendants, qui craignaient de faire faillite, d’enregistrer des retards dans le lancement de jeu, ou encore d’abandonner la production de certains titres.

Les programmes de Unity sont utilisés pour créer et faire fonctionner des milliers de jeux, y compris le très populaire Pokémon GO.

Le prélèvement d'une redevance, même minime, aurait permis à l'entreprise d'engranger d'importants bénéfices. Unity affirme que sa technologie est utilisée dans 70 % des 1000 jeux mobiles les plus populaires et que les consommateurs et consommatrices téléchargent des applications créées à l'aide de son logiciel quatre milliards de fois par mois.

Une confiance à rebâtir

L’entreprise a du pain sur la planche pour rétablir le lien de confiance avec l’industrie du jeu vidéo. Plusieurs studios, dont au Québec, ont indiqué leur intention de se tourner vers d’autres moteurs pour leurs productions futures.

C’est un premier pas dans la bonne direction pour rétablir la confiance dans le leadership de Unity et de réaligner les valeurs de l’entreprise avec celles des développeurs et développeuses.

Celui qui est aussi cofondateur du Indie Asylum, et président de la Guilde du jeu vidéo – qui n’a pas encore réagi à la démission du PDG de Unity – n’est pas surpris de cette décision, compte tenu de l’effet négatif énorme de leur annonce passée et à quel point ça aurait été simple à éviter avec un peu plus de communication en amont .

À voir si c'est trop peu trop tard pour certains développeurs. Pour notre part, on va attendre de voir les prochaines actions de Unity avant de prendre des décisions drastiques , indique Christopher Chancey.

Avec les informations de Agence France-Presse