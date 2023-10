La ville de Wells devrait savoir d’ici mercredi si le gouvernement provincial valide la construction d’une mine d’or. Le projet, évalué à 588 millions de dollars, divise les habitants de cette municipalité au riche passé minier.

Le rapport environnemental a été validé le mois dernier et le gouvernement de la province a jusqu’à mercredi pour donner sa décision finale concernant le projet de la mine d’or Cariboo. Celui-ci prévoit notamment la création de plus de 450 emplois, selon Osisko Development, qui mène le projet.

La société souhaite construire un bâtiment de 36 m de hauteur et de 200 m de long au sud de la ville, à proximité du centre de la ville.

4000 tonnes extraites par jour

Certains habitants s’inquiètent des nuisances engendrées par la mine. Celle-ci doit fonctionner 24 h sur 24 toute l’année. Environ 4000 tonnes de minerais doivent en être extraites chaque jour, précise l'entreprise, qui espère récupérer 57 tonnes d’or lors de l’exploitation du site, qui doit durer 16 ans.

Publicité

Gabe Fourchalk, qui est aujourd’hui entrepreneur en matériel pour Osisko Development, le reconnaît qu' avec le changement, il y a un peu de peur... certaines personnes sont inquiètes.

Celui qui a été maire de la ville jusqu’en 2021 a démissionné à cause des dissensions liées au projet minier. Son père et lui ont travaillé dans le secteur de longues années. Située à environ 100 km au sud-est de Prince George, l'histoire de la ville est étroitement liée à celle de l'or. Elle est possède d'ailleurs un musée, classé site historique national, le Barkerville Historic Town and Park.

Il y aura toujours des pour et des contre, mais dans l'ensemble, c'est un projet fantastique , a déclaré Gabe Fourchalk à CBC. Il est fondamental que nous ayons un peu d'art, de culture, de tourisme et d'industrie.

Tout cela apporte l'argent dont les gens ont besoin pour survivre dans une petite ville.

Dirk Van Stralen, propriétaire du théâtre local Sunset et conseiller municipal de Wells, assure que la majorité des habitants sont favorables au projet, mais que l’emplacement fait débat. C’est l'équivalent de quatre Costco empilés à l'intérieur même de la ville. Cela la transformerait en un véritable site industriel.

S'il vous plaît, revoyez ce projet. Déplacez-le de 400 mètres vers le sud.

Dans une déclaration envoyée à CBC samedi, la société Osisko Development a indiqué qu'elle avait déjà réduit la hauteur du bâtiment d'un tiers en raison des préoccupations du public. Elle explique avoir également renoncé à construire un portail minier et une usine de traitement des eaux à côté de Wells.

Le porte-parole de la société, Philip Rabenok, a ajouté que les autres emplacements n'étaient pas adaptés d'un point de vue technique ou de durabilité environnementale . Le site actuel est déjà perturbé par l'exploitation minière , a-t-il ajouté, tandis que les autres sites se trouvent sur des habitats d'espèces menacées et nécessiteraient l'utilisation de camions pour transporter le minerai à travers Wells.

Le bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a, quant à lui, déclaré dans un communiqué que la mine d'or de Cariboo était le premier projet à être soumis à la nouvelle procédure d'examen de la province pour ce type d'opérations.

Publicité

Il a imposé à Osisko Development d'atténuer ses impacts, après avoir entendu les Premières Nations, un conseil consultatif communautaire local, ainsi que les préoccupations de la Northern Health Authority concernant l'impact sur la qualité de l'air.

Je suis heureux que le gouvernement soit maintenant en mesure de prendre sa décision , a déclaré Gabe Fourchalk. Je suis sûr qu'ils feront le bon choix.

Avec les informations de David P. Ball