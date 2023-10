Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé mardi l’octroi de 150 millions de dollars de la part de son gouvernement dans le projet du terminal portuaire de Contrecœur qui doit augmenter de plus de 50 % la capacité d’accueil de conteneurs du port de Montréal.

Ce projet qui comprend la construction à Contrecœur, en aval de Montréal sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, d’un quai de 675 mètres avec deux postes d’amarrage, le tout relié à une gare de triage à sept voies pour acheminer des milliers de conteneurs à travers l’Amérique du Nord.

Le nouveau terminal va augmenter de près de 55 % la capacité actuelle du Port de Montréal. Ça, c’est l’équivalent d’environ 1,15 million de conteneurs de 20 pieds », a déclaré le ministre Pablo Rodriguez, visiblement très heureux d’annoncer cette contribution fédérale au projet.

Dans les cartons à dessin depuis les années 1980, ce projet d’agrandissement des installations du Port de Montréal est aujourd’hui nécessaire faute d’espace dans les installations portuaires actuelles.

Le marché des conteneurs est en croissance constante à Montréal depuis plus de 50 ans. Les terminaux approchent de leur pleine capacité. Ça amène le défi auquel on fait face actuellement.

La construction du terminal à elle seule va créer 8000 emplois et en créer beaucoup d’autres quand le tout sera en activité , a par ailleurs souligné le ministre Rodriguez.

Le nouveau terminal viendra également avec de nouvelles infrastructures, plus nombreuses et de meilleure qualité pour répondre à la demande croissante. Il y aura plus d’espaces pour les bateaux, plus d’espaces pour les aligner sur les quais, un espace de manutention des conteneurs, une gare de triage ferroviaire, des bureaux administratifs…

La facture passe à 1,4 milliard de dollars

Mais comme tous les projets actuellement en cours, celui du terminal de Contrecœur n’échappe pas à la hausse du coût des matériaux, de la main-d’œuvre et du crédit. De sorte que la facture totale du projet, estimée à 950 millions de dollars en 2019, est aujourd’hui de 1,4 milliard de dollars, a confirmé Pablo Rodriguez.

Ce qui représente tout de même une augmentation de 50 % des coûts estimés il y a quatre ans.

Une somme malgré tout nécessaire pour renforcer et développer la chaîne d’approvisionnement fluviale qui est névralgique notamment pour le Québec, l’Ontario et les États du centre des États-Unis.

Une chaîne d’approvisionnement plus forte, ça veut dire des produits plus facilement disponibles pour les Canadiens. Ça veut dire des marchés plus accessibles pour des entreprises d’ici, les communautés plus connectées et plus résilientes, une économie plus dynamique et un Canada encore plus prospère , n’a pas manqué de rappeler Pablo Rodriguez.

Pour la présidente-directrice générale par intérim de l’Administration portuaire de Montréal (APM), Geneviève Deschamps, ces 150 millions du gouvernement fédéral sont un message fort qui témoigne de l’importance et de la pertinence du projet.

Et les espèces menacées?

Nous avons obtenu l’avis favorable du ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. Nous sommes impatients de voir la machinerie sur le terrain et le début des travaux , a déclaré Mme Deschamps même si au moins deux permis concernant des espèces menacées doivent encore être délivrés par les autorités fédérales pour que le projet puisse aller de l’avant.

Questionné sur l’émission de ces permis par son gouvernement, le ministre Rodriguez a déclaré avoir obtenu la confirmation que les études nécessaires ont été faites et qu’on pourra aller de l’avant du côté d’Ottawa .

Côté échéancier, la PDG du port de Montréal a expliqué que l’ APM sera le seul maître d’œuvre de tous les travaux qui se dérouleront dans l’eau, notamment la construction des quais et les opérations de dragage.

Au sujet des travaux terrestres et de l’exploitation du terminal, nous effectuerons cette phase avec un partenaire privé. Ce partenaire s’occupera de la construction et sera responsable par la suite de l’exploitation et de l’entretien du terminal , a-t-elle ajouté.

Un appel de propositions doit être lancé en 2024 pour ce contrat.

La PDG de l’autorité portuaire de Montréal a promis le dépôt d’un échéancier précis et l’annonce de l’entreprise privée retenue pour réaliser le projet au deuxième trimestre de 2024.

Rappelons que le gouvernement du Québec a octroyé 75 millions de dollars supplémentaires au projet de Contrecœur dans son dernier budget.