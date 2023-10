Projets d’aires protégées : Mont-Saint-Pierre veut comprendre

Le maire de Mont-Saint-Pierre demande à Québec de venir expliquer les projets de protection de la nature sur son territoire. Magella Emond ne voudrait pas que cette nouvelle désignation nuise à la population et au vaste projet récréotouristique présentement en chantier.

Récemment, le gouvernement du Québec a imposé une mesure temporaire de protection environnementale sur deux sommets de chaque côté de Mont-Saint-Pierre, pour une superficie totale de 5,2 km carrés.

Il s’agit plus précisément d’une mise en réserve, soit une étape avant que le statut d’aire protégée soit octroyé.

Pourquoi protéger ce territoire? Une plante susceptible d’être désignée menacée par Québec : une variété de l’astragale austral (Astragalus australis var. glabriusculus);

Un site de reproduction de l’hirondelle de rivage;

Un type de milieu physique de falaises sur dépôt mince. Source : ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Le maire Magella Émond dit avoir été surpris par l'annonce du gouvernement. Il se souvient d'un projet nommé Village-parc-sur-mer, qui a été développé et soutenu il y a une douzaine d’années, mais il affirme qu’il a été mis aux oubliettes lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir.

Depuis, selon lui, il n’y a jamais eu de discussion au sujet de la protection des deux sommets.

Je pense que ça aurait été la moindre des choses de nous consulter

Le maire de Mont-Saint-Pierre, Magella Émond, aimerait en savoir plus sur les intentions du ministère de l'Environnement.

Le maire concède qu’il est important de protéger le territoire de Mont-Saint-Pierre, riche en biodiversité.

Cependant, il rappelle qu'il y a beaucoup sites protégés sur son territoire et ça commence à faire beaucoup selon lui. En plus de la mise en réserve annoncée cet été, il y a, au sud de la municipalité, une réserve écologique et plusieurs refuges biologiques.

Il faut ajouter un autre projet d’aire protégée qui devrait avoir un statut de réserve de biodiversité. Ce projet en processus depuis quelques années, prévoit une zone qui partirait du sud du village jusqu'au parc national de la Gaspésie. C’est sans parler de la Réserve faunique des Chic-Chocs située tout près de la municipalité.

Magella Émond demande au ministère de l'Environnement de venir expliquer les impacts de toutes ces mesures sur la population. Dans le décret, ce n’est pas aussi clair qu’on voudrait , dit-il tout en rappelant qu'il y a des projets touristiques en développement dans la région. Il ne voudrait pas qu’ils soient compromis. Je veux bien comprendre que la biodiversité c’est important (...) Mais un moment donné si notre monde n’a pas de territoire que faire autre chose qu’écouter la télévision, ben là… Il y a un problème.

Les citoyens qui utilisent ces secteurs que ce soit la promenade, la chasse, le piégeage, peu importe, auraient besoin d’informations supplémentaires pour être sûrs de ne pas être en contravention sans le savoir.

Un vaste projet de relance économique et touristique de 6,2 millions de dollars est en chantier à Mont-Saint-Pierre.

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez juge aussi qu'il est important de bien informer la population. On sait qu’il n’y aura pas d’oléoduc, il n’y aura pas d’exploitation forestière, il n’y aura pas d’exploitation minière, c’est correct. Mais au-delà de ça, on veut s’assurer de pratiquer des activités récréotouristiques puis qu’il y ait des hauts-fonctionnaires du ministère de l’Environnement qui viennent nous l’expliquer. Je pense que ça va être important et comme ça, ça va être clair pour tout le monde.

Le directeur général par intérim du Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie, Dominic Lemyre, tente de se faire rassurant.

Pour lui, il n'est pas question d’empêcher les activités des gens ou de mettre une cloche de verre sur le territoire. C’est plus le côté industriel souvent qui est mis à partie dans ce type de protection. Et pour la cloche de verre, c’est plus une idée pour faire peur par rapport aux enjeux de conservation , précise-t-il.

Par courriel, le ministère de l’Environnement soutient que les baux, permis et droits acquis seront respectés et qu'il est encore possible de faire des demandes pour des projets récréotouristiques. Il sera aussi possible de faire ces demandes dans une aire protégée avec un statut de réserve de biodiversité. Néanmoins, chaque demande sera analysée en fonction des objectifs de conservation établis , précise le Ministère.

Aussi, d’ici à ce que le territoire ait un statut de protection permanent, il y aura une période d'information.

La population pourra aussi demander la tenue de consultations publiques.