Les sinistrés de N.-É. peinent à faire réparer les dégâts des inondations

Les sinistrés qui tentent de réparer les dommages causés par les inondations des 21 et 22 juillet, qui ont coûté la vie à quatre personnes, sont confrontés à des retards continus.

Des résidents comme Natasha Hatchard-Pemberton de Three Mile Plains, en Nouvelle-Écosse, affirment que traiter des réclamations d'assurance et trouver de l'aide professionnelle a été extrêmement frustrant .

Le sous-sol de sa maison, où se trouvaient les chambres de ses deux adolescents, a été gravement endommagé lorsqu'il s'est rempli d'un mètre d'eaux pluviales et d'égouts lors de l'orage torrentiel. Désormais, ils dorment sur des matelas à même le sol, dans des chambres libres à l'étage.

Elle et sa famille ont acheté des combinaisons de protection contre les matières dangereuses pour nettoyer et vider les lieux elles-mêmes.

Je suis stressé au maximum , témoigne-t-elle.

Je perds mes cheveux. Mes cheveux tombent. C'est à quel point je suis stressé. J'ai physiquement mal au ventre.

Ouvrir en mode plein écran Natasha Hatchard-Pemberton vit à Three Mile Plains depuis 25 ans. L’inondation de juillet était la première fois qu’elle avait besoin de faire une réclamation d’assurance pour la maison. Photo : Radio-Canada / Patrick Callaghan

Une pénurie d'experts en sinistres chargés d'enquêter sur les réclamations et un manque de travailleurs pour effectuer les travaux de réparation signifient que les propriétaires se retrouvent avec des sous-sols endommagés qu'ils ne peuvent pas utiliser des mois après la tempête.

Son assurance ne couvrira que jusqu'à 50 000 $ de dommages, ce qui ne sera sans doute pas suffisant. Elle envisage donc de postuler au programme provincial d'aide financière en cas de catastrophe (DFA), qui pourrait couvrir jusqu'à 200 000 $.

J'ai juste besoin que quelqu'un vienne me donner un devis, mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre.

Duncan Williams, président de la l’Association de la construction de la Nouvelle-Écosse, affirme que les entrepreneurs sont critiqués depuis le début de la COVID-19, à cause des pénuries de main-d'œuvre et d'approvisionnement. Il ajoute que les inondations et les incendies de cet été n'ont fait qu'empirer la situation.

Ouvrir en mode plein écran Duncan Williams est président de l’Association de la construction de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Ça ajoute une pression dans un système dans lequel nous essayons déjà de construire à des niveaux records, alors que la demande n'a jamais été aussi élevée , dit-il. Aligner l'offre et la demande est un grand problème.

Natasha Hatchard-Pemberton croyait avoir absolument besoin d’un devis pour faire sa demande d’aide provinciale qui prend fin le 31 octobre. Cependant, un porte-parole du Bureau de gestion des urgences confirme que même si un devis sur les coûts de réparation est utile , les gens peuvent faire la demande sans le fournir et soumettre les pièces justificatives plus tard.

Le sous-sol de Ashley Lushman à Bedford a aussi été détruit. Sa réclamation d'assurance a été refusée deux mois après les inondations de juillet. Elle a donc soumis une demande à la province, la semaine dernière, sans estimation des coûts.

Ouvrir en mode plein écran Des articles ménagers flottaient dans le sous-sol d'Ashley Lushman pendant l'inondation. Photo : Gracieuseté de Ashley Lushman

Elle réalise qu'il lui faudra probablement un certain temps avant de pouvoir avoir une réponse. Tout comme Natasha Hatchard-Pemberton, elle n'a pas réussi à trouver d’entrepreneur.

Ça va être très long avant qu’on puisse terminer ce travail , confie-t-elle. Nous le ferons petit à petit et ça pourrait prendre quelques années pour que tout soit remis en place et payé.

Sans couverture de leur assurance et sans savoir s'ils recevront des fonds de la province, Ashley Lushman et son mari paient de leur poche les réparations nécessaires comme l'isolation.

Avec les informations de Celina Aalders de CBC