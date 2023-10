Pallier le manque de logements et de transport avec une navette pour travailleurs

Avec la crise du logement, les entreprises qui attirent de nouveaux employés doivent faire preuve d’ingéniosité pour les accommoder. Pour les personnes sans voiture, la distance entre le logement et le lieu de travail représente aussi un obstacle.

En Abitibi-Ouest, l’entreprise Les Aciers JP a mis en place il y a quelques années un service de navette. La navette pouvant transporter 12 passagers sera bientôt remplacée par une plus grande.

Vers 2012, la direction s’est tournée vers l’international comme les Philippes et la Tunisie pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. À leur arrivée, les travailleurs n’ont pas tous trouvé un logement à proximité de l’entreprise de La Reine.

Ouvrir en mode plein écran La Reine en Abitibi-Ouest compte environ 300 habitants. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La responsable des ressources humaines, Jennifer Boucher, affirme que certains préfèrent se loger dans une municipalité qui offre plus de services comme à La Sarre. D’autres habitent dans le secteur de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton (VVB).

Il y a une partie des employés qui sont sur une liste d’attente pour avoir un logement plus près, mais on a beaucoup d’employés qui ont été chercher des maisons dans le coin de VVB parce que justement le prix des maisons est moins cher. Ils se déplacent plus loin et donc le système de navette c’est très intéressant , décrit Jennifer Boucher à l’émission Des matins en or.

Jennifer Boucher estime que le circuit qui amène les employés pour leur quart de travail débutant à 6 h 30 est d’une durée d’environ une heure. La navette fait le circuit inverse à la fin de la journée.

Elle indique aussi que l’entreprise qui emploie une soixantaine de personnes a fait l’achat de maisons pour les employés issus de l’immigration.

Les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue développent leur réseau de transport collectif, grâce au covoiturage, des déplacements en taxi ou la possibilité d’utiliser le transport scolaire. La Ville de Rouyn-Noranda, située à une centaine de kilomètres de La Reine, est la seule à offrir un service de transport en commun.