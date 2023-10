La vidéo virale du bébé le plus émotif du monde a 10 ans

Vous souvenez-vous du « bébé le plus émotif du monde »? 10 ans et 41 millions de vues plus tard sur YouTube, Radio-Canada l'a retrouvé à Val Gagné, dans le Nord de l'Ontario, et a pris de ses nouvelles.

Amanda Leroux était loin de se douter que la vidéo publiée le 13 octobre 2013, où on voit Mary-Lynne, 10 mois, être émue aux larmes en l'entendant chanter, allait lui permettre de connaître une célébrité mondiale sur Internet.

Mary-Lynne est maintenant une grande sportive qui pratique le baseball, la course de fond et adore chanter comme sa mère, en faisant régulièrement du karaoké sur des pièces de son idole Taylor Swift.

Une passion transmise par sa mère qui chante encore à faisant à souper , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La petite Mary-Lynne Leroux a été reçue en véritable vedette sur le plateau d'Ellen Degeneres en novembre 2013. Photo : Avec la permission d'Amanda Leroux

Elle ne se fait pas nécessairement reconnaître aujourd'hui comme elle n’avait que 10 mois dans la vidéo et qu'elle n’aime pas s’en vanter .

Lorsqu'on lui montre la vidéo, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle garde un souvenir mitigé du moment où son enseignante l'a montrée à ses camarades de classe il y a deux ans.

J’étais vraiment gênée quand Madame l’a fait jouer. Mes joues commençaient à rougir , se souvient celle qui est aujourd’hui en sixième année dans une école francophone à Iroquois Falls.

Décrite comme le bébé le plus émotif au monde par les animateurs de la matinale sur ABC en octobre 2013, Marie-Lynne s’émeut [maintenant] en regardant des films émotionnels, elle est vraiment expressive encore à ce jour , précise sa mère.

Popularité soudaine et insoupçonnée

Amanda Leroux se souvient que le téléphone n’a pas cessé de sonner pour des demandes d’entrevues pendant le mois et demi qui a suivi la publication, il y a 10 ans.

Les plus grosses émissions matinales aux États-Unis reçoivent la famille Leroux par l’entremise de Skype, dont le Today Show, Inside Edition et CNN.

Ellen DeGeneres a pris les grands moyens en faisant déplacer les trois membres de la famille dans son studio à Los Angeles en plus de les envoyer à Hawaï pour s’échapper du froid canadien .

Ouvrir en mode plein écran L'équipe d'Ellen a conçu cet habit de neige pour le bébé le plus émotif avec des mouchoirs sur le cœur. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pourtant, cette vidéo ne devait jamais se retrouver dans l’œil du public, se rappelle la mère qui venait de faire installer Internet à la maison trois mois auparavant.

On voulait l’envoyer [à notre parenté]. Mon amie m’a aidé à la [publier] sur YouTube. Je ne savais qu’il y avait public et privée… et ça a été public

Je pense que c’était la même soirée, c’était comme rendu à 3000 visionnements. Pour nous autres, c’était comme "pourquoi il y a tant de monde qui regarde notre vidéo?" , ricane-t-elle à propos de sa méconnaissance de cette plateforme à l'époque.

Le cirque médiatique a ralenti, mais de temps à autre Mary-Lynne refait surface dans des émissions comme The Nature of Things à CBC ou encore Unbelievable, au Japon.

Ouvrir en mode plein écran La vidéo de la Franco-Ontarienne s'est retrouvé dans l'émission japonaise Unbelivable. Photo : Avec la permission de la famille Leroux

Des fonds d'études pour les enfants

Amanda compare le succès de la vidéo à gagner à la loterie, et ne saurait comment répéter. Ça n’arrive pas à tout le monde , prend-elle soin de préciser.

Après ses apparitions dans les médias autant aux États-Unis qu’au Canada, une agence l’a encadré pour protéger les droits de son enregistrement qui prenait des proportions inimaginables.

Toutes les [émissions] comme The Nature of Things ou Virtually Famous [paie des droits d’auteurs pour diffuser la vidéo]. C’est une autre façon qu’on a faite de l’argent.

La somme amassée a été mise dans les fonds d’études de sa fille et de son benjamin, Vincent.