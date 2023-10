Le château de Versailles souffle en 2023 ses 400 bougies. Un des lieux les plus emblématiques de la France et un des monuments les plus visités du monde, le château de Versailles a aussi été témoin d’une multitude d’événements historiques.

Un symbole fastueux

Il est le symbole du palais des palais et celui du luxe absolu, du raffinement, des perruques et du maquillage…

11:03 Le château de Versailles célèbre ses 400 ans en 2023. Photo : Radio-Canada

C’est en ces termes que l’animateur de l’émission radiophonique Dessine-moi un dimanche, Franco Nuovo, présente le thème de la chronique d’Évelyne Ferron qui retrace l’histoire et l’atmosphère du château de Versailles.

En 1623, le roi de France, Louis XIII, décide de se faire construire un pavillon de chasse dans la région de Versailles.

Versailles est situé à 22 kilomètres de Paris. C'est alors assez éloigné de la capitale française et en pleine campagne.

Cet édifice, initialement modeste, sera agrandi de façon grandiose par son fils Louis XIV.

Évelyne Ferron nous raconte le contexte qui a motivé celui qu’on appelait le Roi-Soleil à bâtir le château de Versailles et à y déménager sa cour.

Elle décrit aussi l’importance qu’ont pris les jardins qui sont, encore de nos jours, non moins célèbres et visités que le monument qu’a édifié Louis XIV.

Les joyaux botaniques et architecturaux de Versailles

Les parterres dessinés par le jardinier-paysagiste André Le Nôtre sont le modèle de ce qu’on appelle le jardin à la française .

10:02 L'animatrice Aline Desjardins et le comédien Serge Dupire explorent les jardins du château de Versailles.

L’animatrice de l’émission Des jardins d’aujourd’hui, Aline Desjardins, nous convie, lors de l’épisode du 12 juillet 1993 à parcourir les jardins du château de Versailles avec l’acteur Serge Dupire.

Celui-ci, à l’époque, habite près de la résidence royale.

On visite notamment ce qu’on appelle le Hameau de la Reine, qui a été construit pour le plaisir de Marie-Antoinette.

À l’intérieur du château, la pièce la plus célèbre est probablement ce qu’on appelle la galerie des Glaces.

Cette salle a été témoin de plusieurs événements historiques.

Un des plus importants est sans doute la signature du Traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale.

Abîmée par le temps, la galerie des Glaces a profité d’un grand plan de restauration au début des années 2000.

2:14 Reportage du correspondant Michel Cormier sur le dévoilement de la restauration de la galerie des Glaces au château de Versailles

C’est ce que nous montre ce reportage du correspondant Michel Cormier présenté à l’émission Le Téléjournal/Montréal du 19 décembre 2005.

Redonner à cette pièce sa splendeur d’antan se révèle un effort colossal, comme le confirme un des directeurs du projet.

Le lendemain, raconte Michel Cormier, le public pourra admirer la restauration d’une moitié de la galerie des Glaces qui a coûté la coquette somme de 12 millions d’euros.

Écrin de la Monarchie absolue et de la République

Le château de Versailles a servi d’écrin pour la monarchie française qui l'a utilisé pour promouvoir les arts et l’industrie de France ainsi que projeter son prestige politique.

Cette fonction, le château de Versailles l’a conservée même sous la République française.

1:29 Reportage de la journaliste Madeleine Poulin sur le sommet du Groupe des sept pays les plus industrialisés tenu à Versailles

C'est ce que confirme ce compte rendu présenté par la journaliste Madeleine Poulin au Téléjournal le 4 juin 1982.

Lors du sommet du Groupe des sept plus grands pays industrialisés (G7), le président François Mitterrand a recouru à la splendeur de l'ancienne résidence royale pour à la fois impressionner et séduire ses invités.

En 2019, le château de Versailles a accueilli un nombre record de visiteurs, soit 8,2 millions.